Hayat AK Parti kültür sanat kampına giriyor
KÜLTÜR SANAT

AK Parti ‘kültür sanat kampı’na giriyor

AK Parti, belediye başkanlarıyla 3 günlük kültür sanat kampına giriyor. Yerel Yönetimler, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim (AR-GE) ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından 18-20 Mart’ta Kızılcahamam’da düzenlenecek kampta, belediyelerin kültür sanat alanındaki yol haritası belirlenecek.

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Osman Özgan Yeni Şafak
AK Parti ‘kültür sanat kampı’na giriyor
Arşiv

AK Parti, belediye başkanlarıyla 3 günlük kültür sanat kampına giriyor. Yerel Yönetimler, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim (AR-GE) ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından 18-20 Mart’ta Kızılcahamam’da düzenlenecek kampta, belediyelerin kültür sanat alanındaki yol haritası belirlenecek. Düzenlenecek oturumlarda, AK Parti döneminde önemli mesafe kat eden kültür sanat çalışmalarıyla ilgili sunumlar yapılacak.

YEREL KÜLTÜR VE KÜLTÜREL MİRAS

  • Yine Türkiye’nin kültür sanat hayatına önemli katkılar sunmuş isimlerin de katılacağı ve geleceğe dair planlamaların masaya yatırılacağı programda, “yerel kültür”e dikkat çekilecek. Kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için atılacak adımlar konuşulacak. Bu kapsamda, yapılan çalışmalarla ilgili tecrübeler aktarılacak, belediyelerin projeleri, fikirleriyle ilgili değerlendirmeler yapılacak.

ŞEHRİN KİMLİĞİNE ÖZEL PROJE

Her şehrin öne çıkan özelikleri ve o şehre kimlik katan taraflarının ön plana çıkarılması için nasıl bir yol izleneceği oturumlarda ele alınacak başlıklardan olacak. Yine özelikle yöresel el sanatları ve halk oyunları gibi unutulmaya yüz tutmuş sanatsal faaliyetlerinin yaşatılması ve farkındalık oluşturma çalışmalarıyla ilgili çözüm önerileri dile getirilecek.

BELEDİYELERE ÖNEMLİ GÖREV

  • Tarihi eserlerin, tarihi mirasın kazandırılması da yine ele alınacak. Bu kapsamda, kültür varlıklarının restorasyonuyla ilgili belediyelere düşen görevler değerlendirilecek. Belediyelerin bu varlıkların tanıtımı, korunması ve nasıl etkinliklerin yapması gerektiği konusunda yeni stratejiler belirlenecek.
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