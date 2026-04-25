Akdeniz'de deprem fırtınası: 24 saatte 17 kez sallandı

09:1725/04/2026, Cumartesi
24 saatte 17 deprem meydana geldi.
Akdeniz'de son 1 haftadır başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Dün 5.9'la sarsılan Girit Adası ve açıklarında son 24 saatte büyüklüğü 3.6'nın üzerinde 17 deprem oldu.

Akdeniz'de, Girit Adası çevresinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre bölgede son deprem bu gece saat 04:47'de meydana geldi. 4.96 kilometre derinlikteki sarsıntının büyüklüğü 3.8 olarak kayda geçti.

Dün saat 06.18'de 5.9, 11:58'de ise 5.0 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği aynı bölgede son 24 saatteki 3.6 üzerindeki depremlerin sayısı ise 17'yi buldu. Depremlerin bir bölümü Türkiye'de de özellikle Datça kıyılarında hissedildi.

