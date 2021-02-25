Aksaray Bilim Merkezi kapılarını açıyor: Gençlerimiz Bilim ve teknoloji ile geleceğe yön verecek

Bilim ve teknolojiyi kullanarak uygulama ve deneysel etkinlikle yeni keşifler yapmaya olanak sağlayan Aksaray Gençlik ve Bilim Merkezinde tüm çalışmalar tamamlandı.

Aksaray Bilim Merkezi, bilimin ve teknolojinin imkânlarından faydalanmak isteyen gençlere büyük avantaj sağlıyor.

Aksaray Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı içerisinde yapımı tamamlanan Gençlik ve Bilim Merkezinin açılış için hazırlıklılarının tamamlandığı belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 3615 metrekare kapalı alana sahip tesiste gençlerin, sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için her türlü imkân oluşturulduğunu söyledi.

Aksaray Bilim Merkezi, bilimin ve teknolojinin imkânlarından faydalanmak isteyen gençlere büyük avantaj sağlıyor.

Aksaray Belediyesi Bilim Merkezinde fizik, kimya, matematik, geometri, biyoloji, mekanik, elektronik, uzay teknolojileri, insansız hava araçları, robot teknolojilerini olmak üzere gibi insan hayatını kolaylaştıran birçok teknolojik ürünleri geliştirmek için çalışma atölyeleri oluşturuldu.

Aksaray Bilim Merkezi, bilimin ve teknolojinin imkânlarından faydalanmak isteyen gençlere büyük avantaj sağlıyor.

Bilim Merkezinde, İHA ve SİHA eğitimleri ilgili kursların da açılacağını işaret eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Burada verilen eğitimlerle gençlerin insansız hava aracı veya model uçak teknolojisini öğrenme, uçurma yeteneğini kazanma ve üretiminde rol alma yeteneği kazandırılacak. Ayrıca gençler bu alanda kurulan laboratuvarları AR-GE amaçlı kullanarak geleceğe yönelik yüksek teknoloji imkânlarıyla üretim yapma becerisi elde edecek” dedi.

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Aksaray Bilim Merkezi, bilimin ve teknolojinin imkânlarından faydalanmak isteyen gençlere büyük avantaj sağlıyor.

Bilim Merkezinde çocuklar ve gençlerin bilime ilgi duymasının amaçlandığını belirten Başkan Dinçer, “Bilim Merkezimizde gençlerimize güzel bir imkân sunduğumuzu düşünüyorum. Gençlerimiz burada bilimin her alanıyla bütünleşerek teknolojik gelişmelerle farklı mesleklerle yönelebilecek. Üretken bir toplum için en iyi şekilde eğitim almak ve bilimle iç içe olmalarını amaçlıyoruz'' dedi.

Aksaray Bilim Merkezi, bilimin ve teknolojinin imkânlarından faydalanmak isteyen gençlere büyük avantaj sağlıyor.

Gençlik ve Bilim Merkezine içerisinde çocuklar için eğlenceli ve etkileşimli bir ortam hazırlandığını aktaran Başkan Dinçer, “Bilim Merkezi içerisinde çocuklarımız için de ayrıca kum sarkacı, dev piyano, su futbolu gibi 21 farklı etkinlik alanı oluşturuldu. Çocuklarımız kendileri için oluşturduğumuz bu alanda bilim ve teknolojinin en temeli ile buluşuyoruz. Çocuklarımızda bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırarak yeni fikirler üretmesine imkan sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Aksaray Bilim Merkezi, bilimin ve teknolojinin imkânlarından faydalanmak isteyen gençlere büyük avantaj sağlıyor.

Bilim merkezinin giriş katında 120 metrekaresi kapalı 120 metrekaresi açık hale getirilebilen Bilim Temalı Çocuk Kütüphanesi kurulduğunu sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, “Giriş katımızda ayrıca vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere 500 kişilik bir konferans salonu bulunuyor. Bu salonda öğrencilere, öğretmenlere, ebeveynlere yönelik söyleşiler, konferanslar, tiyatro faaliyetleri ve drama çalışmaları düzenlenebilecek” değerlendirmesinde bulundu.

Aksaray Bilim Merkezi, bilimin ve teknolojinin imkânlarından faydalanmak isteyen gençlere büyük avantaj sağlıyor.

Bilim Merkezimizde E-Game, Robotik Kodlama Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Steam Atölyesi, Açık Yetişkin Kütüphanesinin yanında model uçak tasarımı yapıldığı uçak teknolojileri atölyesine bulunuyor.