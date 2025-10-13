Alanya Belediyesi’nden AVM’de denetleme

Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir AVM’de denetim gerçekleştirdi. Tarihi geçmiş gıda ürünlerini satışa sunan yer tespit edildi. Halk sağlığını doğrudan tehdit eden söz konusu durum üzerine ekipler, ilgili işletmeyi iki gün süreyle mühürledi. Ayrıca işletmeye, eksikliklerin giderilmesi gerektiği ve aynı ihlalin tekrarı halinde cezai işlemlerin katlanarak uygulanacağı uyarısı yapıldı.