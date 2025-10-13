Yeni Şafak
Alanya Belediyesi’nden AVM’de denetleme

17:4513/10/2025, Pazartesi
IHA
EKİPLER, TARİHİ GEÇMİŞ GIDA ÜRÜNLERİNİ SATIŞA SUNAN BİR İŞLETMEYİ İKİ GÜN SÜREYLE MÜHÜRLEDİ

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri AVM’de denetleme yaptı. Tarihi geçmiş gıda ürünlerini satan yerler mühürlendi.

Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir AVM’de denetim gerçekleştirdi. Tarihi geçmiş gıda ürünlerini satışa sunan yer tespit edildi. Halk sağlığını doğrudan tehdit eden söz konusu durum üzerine ekipler, ilgili işletmeyi iki gün süreyle mühürledi. Ayrıca işletmeye, eksikliklerin giderilmesi gerektiği ve aynı ihlalin tekrarı halinde cezai işlemlerin katlanarak uygulanacağı uyarısı yapıldı.


Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü ve vatandaş sağlığını riske atan hiçbir işletmeye göz yumulmayacağını belirterek, "Alanya Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve hijyenik durumlarında hizmet alması için denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Kimsenin halk sağlığıyla oynamasına izin vermeyeceğiz" dedi.

