Albayrak Medya Grubu yöneticileri Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Genel yayın yönetmenleri, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.





Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu.





Hüseyin Likoğlu: Hiçbir fotoğrafı diğeriyle mukayese etmek mümkün değil





Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "Haber" kategorisinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in yer aldığı Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın Resmi" karesini seçti.





Likoğlu, "Batılılar aslında içlerine dönüp kendi dünyalarında mutlu bir fotoğraf tablosu verirken Zelenskiy orada yapayalnız kaldı. Hem Batı'nın ikiyüzlülüğünü hem de Zelenskiy'nin Batı'ya güvenerek yaptığı karşı duruşun ne anlama geldiğini çok iyi anlatan bir kare" değerlendirmesinde bulundu.





"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson imzalı "Çöpler Arasında" fotoğrafının dünya kaynaklarının israfı açısından bütün kompozisyonu anlatan bir kare olduğunu söyledi.

Likoğlu, "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" başlıklı fotoğrafını seçmesine ilişkin, "Böyle bir anda bu kareyi yakalamak büyük bir başarı, büyük bir sezgi. Dolayısıyla herhalde 2023'ün spor açısından en önemli karesi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.





Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye Bakmadan" isimli fotoğrafını seçtiğini aktaran Likoğlu, şöyle devam etti:





"Şüphesiz fotoğrafların tamamı çok kıymetli ve olayı anlatan fotoğraflardı. Hepimiz o fotoğraflardan etkilendik. Bu açıdan baktığımız zaman her bir fotoğraf kendi başına çok ciddi anlamlar ifade ediyor. Hiçbir fotoğrafı diğeriyle mukayese etmek mümkün değil. Burada aslında biraz gazeteci gözüyle olaylara baktım. Fotoğraf 20-30 yıl sonra önüme geldiği zaman bu bir olay yeri fotoğrafı, bu bir olay. Dolayısıyla olayı bütün boyutlarıyla anlatan bir kare. Birincisi depremden etkilenen evler, ikincisi ayakta kalan ilginç bir bina ve bunun da nedeni muhtemelen daha sonra yapılmış biraz daha betonu, demiri farklı, kaliteli olan ilginç bir yapı. Depremi anlatıyor, yıkımın nedenini anlatıyor."





Hüseyin Likoğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu Mezar" fotoğrafına oy verdiğini ancak bu kategoride çok zorlandığını belirterek, AA'nın orada yaşananları kayda almasının ve kanıt olarak bütün dünyada kullanılacak olmasının önemli olduğunun altını çizdi.





Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik eden Likoğlu, "Bakış açısı, göz, herkesin göremediği açıdan bakabilmek ve farklı bakış açıları ortaya koyabilmek... Bir sanattır fotoğraf." ifadelerini kullandı.





TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu.





Serhat İbrahimoğlu: Anadolu Ajansından fotoğraf ya da görüntü gelmiş mi?





TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, "Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi" karesinden birkaç ciltlik kitap çıkabileceğini dile getirdi. Avrupa'dan Ukrayna'ya sürekli destek mesajları geldiğini anımsatan İbrahimoğlu, "Ama o mesajların ne denli samimi olduğu, Zelenskiy'nin arkasında ne kadar durulduğu, durulabildiği Anadolu Ajansının foto muhabirinin kadrajına bu şekilde yansımış ve aslında o dönemde dünya çapında bir favori fotoğraf haline gelmişti. Ben de bu fotoğrafı seçtim" dedi.





İbrahimoğlu, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Hamit Yalçın imzalı "Masal Ülkesi" fotoğrafını dünyanın masallara hasret kaldığını gösterdiği için seçtiğini söyledi.





"Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın çektiği "Çöplük Topçuları" başlıklı karesinin ibretlik bir fotoğraf olduğunu kaydeden İbrahimoğlu, bunun zulme uğrayan, işkence altında büyüyen ve bunlara tanıklık eden çocukları gösterdiğini belirtti.





İbrahimoğlu, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde seçtiği Halil Fidan'ın "Bekleyiş" fotoğrafına deklanşöre basıldığında bir yandan hüznün bir yandan umudun yansıdığını kaydetti.





"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Çaba" fotoğrafına oy veren İbrahimoğlu, "İsrail'in zulmünün biz bu süreçte ortaya çıktığına dair birçok haber gördük. Sanki ekim ayında başlamış da daha önce o topraklarda hiçbir şey yaşanmamış gibi. Aslında vatanlarından edilmek istenen, toprakları çalınan, sürekli zulme maruz bırakılan bir halktan bahsediyoruz, bir devletten bahsediyoruz" diye konuştu.





İbrahimoğlu, AA'nın geçtiği haberlerle ilgili olarak şunları kaydetti:



