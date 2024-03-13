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Hayat

Albayrak Medya’dan İsrail katliamına afişli sergi

Gazze başta olmak üzere Filistin’deki İsrail katliamına sessiz kalamayan Albayrak Medya, “Eylem Çağrısı-Afiş Sergisi” açtı.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:43 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Eylem Çağrısı-Afiş Sergisi
Eylem Çağrısı-Afiş Sergisi

TÜGVA Genel Merkezi’nde açılışı yapılan sergide 42 ayrı “eylem çağrısı” afişiyle Gazze’de yaşanan savaş suçlarına dikkat çekiliyor. Kurum bünyesinde çalışan 16 tasarımcının afişlerden seçilen 42 çalışmada, “Filistin’de bir anne çocuğunu iki kez taşır”, “Tarihin haklı tarafında ol” ve “Geri döneceğiz” gibi ifadeler yer alan afişlerin farkındalık oluşturması amaçlanıyor. Açılışta konuşan Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, “Grafik tasarım ekibimizle elimizdeki en büyük silah olan boykotu ve savaşın en büyük suçlularını afişler sayesinde zihinlere kazıdık. Günün sonunda bu afişler protestonun ve Filistin direnişinin çok önemli sembolleri haline geldi” dedi.

Muhammed Azmanoğlu
Tunç Çevik

SERGİDE TAKİPÇİLER ETKİLİ OLDU

Eserlerin tamamının daha önce Yeni Şafak, GZT, TVNET ve Albayrak Medya’ya bağlı dergilerin dijital ortamlarında yayınlandığını söyleyen Albayrak Medya Tasarım Müdürü Tunç Çevik, sergiyi düzenleme nedenlerini şöyle açıkladı: “Tasarımcı arkadaş-larımız bu hassas konudan etkilendikleri için böyle bir çalışma yaptılar. İsrail’in saldırıları başlar başlamaz, gün gün yaşanan ve insanların etkilendiği olayları ölümsüzleştirmek için dijital medyaya tasarımlar yaptık. Takipçilerimiz ‘Paylaşmak, yürüyüşümüzde kullanmak istiyoruz’ gibi istekte bulundu. Onların bu talepleri doğrultusunda da bir sergi yaptık.”

Tasarımcılardan Muhammed Azmanoğlu ise iki eserle yer aldığı serginin kendisi için önemini “7 Ekim’den beri elimizden ne gelir, ne yapalım diye düşünüyorduk. Çünkü medya insanları çok etkiliyor. Siyonist medya da bunu çok iyi bir şekilde kullanıyor. Biz de kendi yorumumuzu katarak yaşatılanlara tepkimizi göstermek istedik. Filistinlilerin yanında olup onların sesini duyurmak, bir yandan da katliamın farklı bir yönünü göstermek istedik” sözleriyle özetledi.

Sergi, 15 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.




#Albayrak Grubu
#Gazze
#Sergi
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