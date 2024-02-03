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Hayat

Alev Alatlı'ya veda: Cumhurbaşkanı 'Ablaların ablasını uğurluyoruz' diyerek sözlerine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün vefat eden Türk edebiyatının usta ismi Alev Alatlı için Eyüp Sultan Camii'inde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, ''Ebediyete ablaların ablasını uğurluyoruz. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
13:58 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:38 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Yazar Alev Alatlı yarın son yolculuğuna uğurlandı.
Yazar Alev Alatlı yarın son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci bilge kadın Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında vefat etti. Alatlı için öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.



Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten şu anda Hak'ka, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi, anneceğim, ablacığım... Hep böyle bir güzelliği vardı. Hem cumhurbaşkanlığı ödüllerimizden birini alan bir ablamızdı, o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Toprak anamız ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı bizlere de ifade ederdi.



Alev Alatlı Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek


Yazar Alatlı'nın naaşı bugün öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.



#Alev Alatlı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Eyüp Sultan Camii
1 saat önce
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