Alev Alatlı'ya veda: Cumhurbaşkanı 'Ablaların ablasını uğurluyoruz' diyerek sözlerine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci bilge kadın Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında vefat etti. Alatlı için öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Gerçekten şu anda Hak'ka, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi, anneceğim, ablacığım... Hep böyle bir güzelliği vardı. Hem cumhurbaşkanlığı ödüllerimizden birini alan bir ablamızdı, o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Toprak anamız ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı bizlere de ifade ederdi.