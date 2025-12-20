Aliya’nın 100. doğum yılı anısına…

Bosna Hersek’in bilge lideri Aliya İzzetbegoviç’in 100. doğum yılı anısına İlim Yayma Vakfı’nca düzenlenen "Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi" Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bilge Lider’in daha iyi tanınması için çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini söyledi.
Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç 100. doğum yılı nedeniyle İlim Yayma Vakfı tarafından hazırlanan "Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi" törenle açıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde serginin açılışında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in sadece kardeş Boşnak halkının ilk cumhurbaşkanı, ilk komutanı ve kahramanı olması dolayısıyla değil, aynı zamanda Doğu ile Batı arasında yaşama mücadelesi veren bütün Müslümanlara ilham olan önemli fikir önderliği nedeniyle kıymetli olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Onun için Aliya İzetbegoviç'in 100. doğum yılı vesilesiyle Aliya İzetbegoviç Vakfıyla beraber hem Türkiye'de hem Bosna Hersek'te çeşitli ortak çalışmalar geliştirmeye karar verdik. Onun yeni nesiller tarafından daha iyi tanınması, takdir görmesi, fikirlerinin daha iyi bilinmesi için çalışacağız. Önümüzdeki aylarda devam edecek bir seri etkinlik inşallah Türkiye'de olacak" diye konuştu.
MEKTUPLAR, ÖZEL EŞYALAR
Aliya İzetbegoviç'in torunu Esma Zlatar ise sergide bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Aynı zamanda Aliya İzetbegoviç Vakfı Genel Sekreteri olan Zlatar, "Sergide Aliya İzetbegoviç'in Saraybosna'daki evden getirilen mobilyalar ve kişisel eşyalar yer almaktadır. Ayrıca hayatının farklı dönemlerine ait fotoğraflar, ona ait sözler ve 1980'li yıllarda hapisteyken ailesine yazdığı mektuplardan bölümler bulunmaktadır." ifadelerini kullandı. Zlatar, serginin İzzetbegoviç'in daha iyi tanınmasına ve hayatıyla ilgili yeni bilgiler öğrenilmesine yardımcı olmasını diledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Basri Yalçın ve Kürşat Zorlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de katıldı.