Aliya’nın 100. doğum yılı anısına…

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç 100. doğum yılı nedeniyle İlim Yayma Vakfı tarafından hazırlanan "Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi" törenle açıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde serginin açılışında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in sadece kardeş Boşnak halkının ilk cumhurbaşkanı, ilk komutanı ve kahramanı olması dolayısıyla değil, aynı zamanda Doğu ile Batı arasında yaşama mücadelesi veren bütün Müslümanlara ilham olan önemli fikir önderliği nedeniyle kıymetli olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Onun için Aliya İzetbegoviç'in 100. doğum yılı vesilesiyle Aliya İzetbegoviç Vakfıyla beraber hem Türkiye'de hem Bosna Hersek'te çeşitli ortak çalışmalar geliştirmeye karar verdik. Onun yeni nesiller tarafından daha iyi tanınması, takdir görmesi, fikirlerinin daha iyi bilinmesi için çalışacağız. Önümüzdeki aylarda devam edecek bir seri etkinlik inşallah Türkiye'de olacak" diye konuştu.