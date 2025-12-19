Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Ressamlar Kars'ın güzelliklerini tuvale taşıdı

Ressamlar Kars'ın güzelliklerini tuvale taşıdı

17:5619/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Ressamların kente özel çalışmaları, otelde açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Ressamların kente özel çalışmaları, otelde açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 12 ressamın katılımıyla "5. Uluslararası Sanat Çalıştayı" düzenlendi. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hizmet veren bir otel tarafından düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve İran ile Bulgaristan'dan gelen 12 ressam, kentteki tarihi ve turistik alanları tuvale yansıttı. Ressamların kente özel çalışmaları, otelde açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 12 ressamın katılımıyla "5. Uluslararası Sanat Çalıştayı" düzenlendi. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hizmet veren bir otel tarafından düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve İran ile Bulgaristan'dan gelen 12 ressam, kentteki tarihi ve turistik alanları tuvale yansıttı. Ressamların kente özel çalışmaları, otelde açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Vali Ziya Polat, kayak merkezinde sanatçıların buluşmasının çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Mutlu ayrılma garantili

Çalıştaya beş yıldır ev sahipliği yapan otel yöneticilerine teşekkür eden Polat, şöyle konuştu:"Bereketli kar yağışından sonra kayak sezonu açtık. Hep söylüyoruz, Gazi Kars'a gelen insan, burada mutlu olacak, keyfini çıkaracak, mutlu ayrılacak diye bunun garantisini veriyoruz. Gazi Kars'ta Sarıkamış'ta ağırladığımız misafirlere, buradan dönerken 'iyi ki Sarıkamış'a gelmişim, iyi ki Gazi Kars'a gelmişim' dedirtiyoruz, dedirtmeye devam edeceğiz. Tüm sektördeki arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum, bereketli olsun diyorum. Katılan sanatçılarımıza teşekkür ediyor, alkışlıyorum." Organizasyona ev sahipliği yapan otelin sahibi Gülsüm Gemalmaz da çalıştayın çok iyi geçtiğini anlatarak, "Bu sene de yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçılarımız Ani, Çıldır, bizim Bayraktepe'yi şehitlikleri dolaşıp, edindikleri izlenimleri kendi sanat anlayışlarıyla harmanlayıp tuvale aktardılar." diye konuştu. İranlı ressam Alireza Ghoojari ise sanatın önemine değinerek, "Sanat bir silah gibi karanlıkları yarıp, düşmanlıkları bitirip dostluğa çalışır." dedi. Programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yığcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, kurum amirleri, turizm işletmecileri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.



#Kars Sarıkamış
#5. Uluslararası Sanat Çalıştayı
#Sarıkamış Kayak Merkezi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?