"Trabzon Film Festivali" 24 Aralık'ta başlayacak

Festivalin 24-28 Aralık'ta gerçekleştirileceğini dile getiren Genç, "Bu festivali birinci olarak tanımlıyoruz. Şimdi bu festivali geleneksel hale getirip, şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayalım istiyoruz, amacımız bu." dedi. Genç, festivalde derece alan filmlere "Altın Taka" ödülünün verileceğini belirterek, "Festival yaparken tarihi bir şehir olan Trabzon'un tarihine de bir vefayı önceledik. 101 yıl sonra şehrimize bir İstiklal Madalyası layık görüldü. Bu İstiklal Madalyası'nı da fedakar ve cefakar balıkçı tekneleriyle beraber cepheye silah taşıyan ve takalarını kullananlar sayesinde bu şehir aldı. O nedenle bir vefayı da öne çıkararak "Altın Taka" isminde karar kıldık. Bunları önemsiyoruz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in de festivale katılım sağlayacağını ifade eden Genç, jüri tarafından belirlenen sanatçılara yaşam boyu başarı, özel, emek ve onur kategorilerinde ödüllerinin verileceğini belirtti. Genç, şehrin, kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trabzon'u bu yönüyle de tanıtmış oluruz. Trabzon'un birçok özellikli yönü var, her zaman her fırsatta söylüyorum ama önce çıkan tarih, kültür ve sanat yönünün sanat kısmını da bu yönüyle ciddi bir katkı sağlarız diye düşünüyoruz. Allah mahcup etmesin, geleneksel olsun istiyoruz, Trabzon kazansın istiyoruz. Türk sineması kazansın, şehrimize bu yönüyle de hizmet edelim istiyoruz." Festival Direktörü Çağrı Şimşek de festivalin geleneksel hale gelmesini istediklerini dile getirerek, "Önemli olan Trabzon Film Festivali'nin devam etmesi. Şehrimize büyük avantaj ve getirisi olacak." dedi. Şimşek, ön jüri elemesinden geçerek finale kalan 38 film arasından yapılacak seçimler sonucu dereceye girenlerin belirleneceğini kaydetti.