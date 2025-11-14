Trabzon Film Festivali'ne başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla; Trabzon Büyükşehir Belediyesi önderliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek festivalde, Trabzon halkı ve sinemaseverler; yurt içi ve yurt dışından yüzlerce filmi izleme ve sinemanın önde gelen isimleriyle buluşma fırsatı yakalayacak. Festival kapsamında düzenlenecek Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması, yerli sinemacılara adil ve prestijli bir yarışma ortamı sunacak.

Dört kategoride toplam 400 bin lira dağıtılacak

2024–2025 yapımı orta ve uzun metraj belgesellerin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda “En İyi Belgesel Film” ödülüne layık görülen yapım, 150 bin lira para ödülünün sahibi olacak. “Jüri Özel Ödülü” kazanan film ise 50 bin lirayla ödüllendirilecek. 2024–2025 yapımı kısa filmlerin "Kurmaca", "Belgesel", "Deneysel" ve "Canlandırma" olmak üzere dört kategoride yarışacağı Ulusal Kısa Film Yarışmasında ise her kategorinin “En İyi Filmi” 50 bin lira para ödülü kazanacak. Festivalin yarışma dışı bölümleri de her yaşa hitap eden zengin içeriğiyle Trabzon halkının beğenisine sunulacak.

Son başvuru tarihi 5 Aralık

Festival süresince; çocuk filmleri, özel belgesel gösterimleri, Trabzon ve çevre illerde çekilmiş kısa filmler, film ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek uzun metraj gösterimleri, ayrıca atölyeler, söyleşiler ve sergiler izleyicilerle buluşacak. Her iki yarışmanın başvuruları www.filmfreeway.com sitesi üzerinden kabul edilecek. Son başvuru tarihi ise 5 Aralık. Yarışma yönetmelikleri, festival ve etkinlik programına festivalin resmi sitesi www.trabzonfilmfestivali.com adresinden erişilebilir. Festivalin resmi sosyal medya hesaplarına Instagram’da @trabzonfilmfestivali, Facebook’da trabzonfilmfestivali, X platformunda ise @trabzonfilmfest olarak ulaşılabilir.















