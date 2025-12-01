Akçaabat horonuyla dünya sahnelerinde boy gösteriyorlar

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen halk oyunları kursunda yetişen gençler, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda horonu tanıtıyor. Horon, yayla şenliklerinden düğüne, asker uğurlamadan her türlü kutlamaya kadar pek çok etkinlikte yöre insanının ortak paydası olmaya devam ediyor. Akçaabat ilçesi ise bölge kültüründe önemli bir yere sahip horonun, zengin folklorik figürlerle disipline edildiği ve dünyaya tanıtıldığı yer olarak öne çıkıyor. Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu, gençlere horonu öğretmek ve dünyaya yaymak için halk oyunları kursları düzenlediklerini söyledi. Horona ayrı bir önem verdiklerini belirten Bektaşoğlu, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in, Akçaabat Belediyesi Spor Kulübü'ne ve Akçaabat Folklor Spor Kulübü'ne katkı sağladığını anlattı. Turhan Bektaşoğlu, belediye halk oyunları ekibinin de Akçaabat Folklor Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Bektaşoğlu, kulüp ve belediye işbirliğinde minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde düzenlenen kurslara yaklaşık 400 kişinin devam ettiğini dile getirdi.

Kurslarda görev alan eğitmenlerin belediye personeli olduğunu belirten Bektaşoğlu, "Bu bizim önümüzü açıyor, bize kolaylık sağlıyor. Biz horonu geçmişten öğrendik, şimdi de geleceğe aktarmak lazım. O aradaki bağı iyi kuruyoruz. Şu anki hedefimiz de horon öğrenen çocuklarımızın sayısını artırmaktır." dedi. Akçaabat Halk Oyunları ekibini dünyanın dört bir yanındaki etkinliklere gönderdiklerine işaret eden Bektaşoğlu, ekibin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da gösteri yaptığını aktardı. Bektaşoğlu, yurt içindeki festival ve kurtuluş günlerine katılmak için çok sayıda davet aldıklarının altını çizerek şöyle devam etti: "Akçaabat'ı horonuyla, kültürüyle beraber yaşatmaya devam ediyoruz. İtalya'dan Japonya'ya, Katar'dan Avrupa ülkelerinin çoğuna, Türk cumhuriyetlerine ekip gönderdik. Türkiye genelinde gitmediğimiz il yok. Bütün faaliyetlere, festivallere, önemli etkinliklere katılıyoruz. Biz hemen hemen dünyanın dört bir yanında varız." Horonun Akçaabat için önemine değinen Bektaşoğlu, şunları kaydetti:"Biz hem Akçaabat Belediyesi hem folklor kulübü olarak belirli bir ivme yakaladık, çok güzel bir noktaya geldik. Çocuklarımıza, öğretmenlere ve ailelere çok teşekkür ediyoruz. Horonu hem bölgemizde hem Türkiye genelinde hem de yurt dışında tanıtmak için faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Akçaabat Folklor Spor Kulübü'nün geçmiş yıllarda dernek olarak faaliyette bulunduğunu, kendisinin de burada yetiştiğini belirten halk oyunları eğitmeni Sinan Güneysu ise büyüdüğü sahnede çocukları yetiştirmekten gurur duyduğunu söyledi. Güneysu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca kursiyerlerden 250'sine lisans verildiğini belirterek, "Akçaabat'ta olmazsa olmazımız horondur. Akçaabat, horonuyla dünyada tanınan bir ilçe. Biz de buna katkı sunmak için bu işe giriştik." dedi. Horon ekibinin birçok yarışmada derece kazandığına dikkati çeken Güneysu, şöyle devam etti: "Dünya çapında Fransa'nın Dijon şehrinde birinciliğimiz var. Japonya'da İpek Yolu Fuarındaki festivalin içeriğinde düzenlenen yarışmada dünya birinciliğimiz var. Bunun haricinde de ara ara Türkiye birinciliklerimiz oldu. Son zamanlarda biz çok fazla yarışmacı rolde olmuyoruz. Bizim işimiz eğitmek ve öğretmek. Halk oyunlarını yarıştırmak çok da iyi değil bence çünkü kültür yarıştırılacak bir unsur değil." Horon ekibinde yer alan 16 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Elanur Kent, ortaokuldan beri horon oynadığını söyledi. Arkadaşlarıyla horon geleneğini devam ettirdiklerini anlatan Gaziantepli Kent, "Çoğu yıllarımı Trabzon'da geçirdim, burada da horonu öğrendim. Her yöremizin, her bölgemizin farklı oyunları, gelenekleri var. Tabii ki horon daha farklıydı. Horon güzel bir atmosfere sahip. Zaten birçok yerde de oynanması onu daha eşsiz kılıyor. Birçok hareket, figür var, bunları yaparken eğleniyorum." diye konuştu. Farklı şehirlere giderek horonu tanıttıklarına işaret eden Kent, güzel anılar biriktirdiğini, yarışmalarda kazandığı madalyaları da sakladığını kaydetti. Pakistan'daki organizasyona katılarak horonu tanıttıklarını ifade eden 22 yaşındaki Can Polatcan da "Bizi orada çok güzel karşıladılar. Bizim için çok değişik bir duyguydu, gurur vericiydi. İstiklal Marşımızı başka bir ülkede okumak, bayrağımızı başka bir ülkede göklerde görmek güzeldi." dedi.