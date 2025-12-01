10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali sona erdi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen “10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali”nin ödül töreni yapıldı. Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşen ödül törenine kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri ile çok sayıda davetli katıldı. Gecenin açılışında sanatçılar Hasan Kiriş ve Şeyhmus Fidan müzik dinletileri ile davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.

“Filistin direnişinin sinemadaki varlığı hiç bitmesin”

Bu yıl festivalde Metin Erksan’ı andıklarını belirten Güler, “Anısına, atölyemizde bir kısa film hazırladık ve açılışta sunduk. Tasarımlarımızın nüanslarında ve ana hatlarında Erksan’ın eşyaya bakışının ve sinemadaki duruşunun izini sürdük. Filistin için son üç yıldır olduğu gibi özel başlık açtık. Gazze’de genç sinemacıların çektiği 22 kısa filmi gösterdik. Umudumuz o ki, Filistin direnişinin sinemadaki varlığı hiç bitmesin ve Filistin’in özgürlüğüne ulaşacak yolda katkımız olsun.” ifadelerine yer verdi.

13 proje ve film ödüllendirildi

Festival kapsamında finale kalan 35 film ve proje arasından 13’ü ödül almaya hak kazandı. Genel Kategori’de; “En İyi Kurmaca Ödülü”nü “Ölüm Bizi Ayırana Dek” filmi ile Deniz Koloş aldı. Ödülü, jüri üyelerinden TRT Sinema Festival Koordinatörü Esra Demirkıran ile Türk Telekom Tivibu adına Özge Sezer takdim etti. “En İyi Belgesel Ödülü”nü “Salman Gitmek İstiyor” ile Ozan Takış aldı. Ödülü, oyuncu Muttalip Müjdeci takdim etti. “En İyi Animasyon Ödülü”nü “Pat” ile Kaan Elönü ve Batuhan Yıldız aldı. Ödülü, ön jüri üyelerinden Neşe Durdi takdim etti. “En İyi Deneysel Ödülü”nü ise “Zülheya” ile Semih Sağman aldı. Ödülü, jüri üyelerinden görüntü yönetmeni Emre Pekçakır takdim etti. Lise Kategorisi’nde; “En İyi Film Ödülü” Göldeki Sazlık ile Alperen Gülgen’in oldu. Ödülü, Hüseyin Urçuk takdim etti. “İkincilik Ödülleri”ni ise “Ballı Süt” ile Ulaş Çetin Köreken ve “İyi miyiz?” ile Süleyman Ortaç kazandı. Bu yıl Metin Erksan anısına verilen “Genç Öncüler Özel Ödülü”nü “İsmimi Yaz” ile Deya Ar aldı. Film Yapım Desteği Kategorisi’nde; “İSE/ İstanbul Sinema Evi Yapım Desteği Ödülü”nü “Tavuk Karası” projesiyle Muhammet Emin Altunkaynak aldı. “FSM Film Yapım Kamera ve Ekipman Desteği Ödülü”nü “Kalender Bey” projesiyle Burak Erol aldı. “ColorCore Renk Desteği Ödülü”nü “Uslu” projesiyle Selçuk Kaan Salk ve Münire Eda Mercan aldı. “PostMekan Kurgu Desteği Ödülü”nü “Tarife” projesiyle Furkan Çakmak aldı. “Aytekin Sound Ses Teknisyeni ve Ekipman Desteği Ödülü”nü “Yıldız” projesiyle Ezgi Temel aldı. Ayrıca festival kapsamında yayıncı ve yazar Cevat Özkaya’ya Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’ne ilk yıllarından beri verdiği destek ve danışmanlık sebebiyle bir teşekkür plaketi takdim edildi.

400 bin lira ödül dağıtıldı

Genel Kategori’de En İyi Kurmaca Film’e 40 bin TL, En İyi Belgesel Film’e 40 bin TL, En İyi Animasyon Film’e 40 bin TL ve En İyi Deneysel Film ise 30 bin TL ödül verildi. Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Metin Erksan anısına verilen “Genç Öncüler Özel Ödülü”nü kazanan finalist 30 bin TL’lik bir ödüle sahip oldu. Bu sene Lise Kategorisi’nde “En İyi Film Ödülü”nün yanı sıra iki filme de 2.’lik ödülü verildi. Lise Kategorisi’nde ise En İyi Film Ödülü kazanan genç sinemacı 20 bin TL’lik ödülü alırken, ikincilere ise 5 bin TL’lik ödül takdim edildi. Film Yapım Desteği Kategorisi’nde; bir proje İSE/ İstanbul Sinema Evi Yapım Desteği ile 75 bin TL kazanırken, bir proje ColorCore'dan Renk Desteği, bir proje FSM Film Yapım Kamera ve Ekipman Desteği, bir proje PostMekan Kurgu Desteği, bir proje ise Aytekin Sound Ses Teknisyeni ve Ekipman Desteği kazandı.















