İbrahim Safi’nin Sanat Mirası “SAFİSTANBUL” sergisinde

1984'ten bu yana sanatçı adına düzenlenen en kapsamlı retrospektif olma özelliği taşıyan serginin açılışına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın yanı sıra, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve sanatseverler katıldı. 12 koleksiyonerden derlenen 73 eser İstanbul'un kültürel belleğini merkeze alıyor.

Serginin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih’in sadece tarihi mirasıyla değil, kültür ve sanat hayatıyla da İstanbul’un merkezlerinden biri haline gelmesi için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.Fatih’i, “sanatın ve kültürün kalbinin attığı bir çekim merkezi” haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Turan,

“İstanbul’un binlerce yıllık medeniyet mirasına ev sahipliği yapan Fatih’imizi, yalnızca tarihin değil, kültür ve sanatın da nabzının attığı bir merkez yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadim değerlerimizle modern sanatı buluşturan yeni sanat mekânları, galeriler ve kitap kültür muhitleriyle bu iddiamızın altını dolduruyoruz.” dedi.

İbrahim Safi’nin renkli dünyasına açılan kapı

Başkan Turan, Merkez Kütüphanesi önünde yer alan Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde açılan serginin önemine dikkat çekerek, “Bu akşam, Türk resminin köşe taşlarından biri olan İbrahim Safi’nin renkli dünyasına açılan ‘SAFİSTANBUL’ sergisi vesilesiyle bir aradayız. Kıymetli katılımlarınız için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. İbrahim Safi’nin hayatı ve sanat yolculuğuna da değinen Turan, sanatçının acılar ve ayrılıklarla örülü zorlu yaşamını sanatla anlamlandırmayı başaran özgün bir şahsiyet olduğunu belirtti. Safi’nin Moskova Güzel Sanatlar Akademisi’nde başlayan sanat serüvenini, Birinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’da Sanayi-i Nefise Mektebi’nde sürdürdüğünü hatırlatan Turan, “Burada Hikmet Onat ve Namık İsmail gibi Türk resminin önemli isimlerinin rahle-i tedrisinden geçmiş, ardından Avrupa’da da bulunarak sanatını evrensel bir boyuta taşımayı bilmiş müstesna bir değerimizdir.” diye konuştu.

12 koleksiyonerden 73 nadir eser

Başkan Turan, İbrahim Safi’nin geleneksel Türk sanatını modern tekniklerle zenginleştirdiğini belirterek, “Sanatçımız, tarihimizden folklorumuza, günlük hayatın en duru anlarından şehir peyzajlarına kadar pek çok unsuru büyük bir ustalıkla tuvaline aktarmıştır. Özellikle şehir temalı eserlerinde, kadim İstanbul’un ruhunu modern Türk resmine nakşetmiştir.” dedi. Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan serginin içeriğine ilişkin bilgi veren Turan, “Bu sergi bizim için ayrı bir anlam taşıyor. 12 koleksiyonerden derlenen 73 nadide eserden oluşan bu seçkiyi, yalnızca birer tablo olarak değil, İstanbul’la kurulan derin gönül bağının nişaneleri olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sergide, Suriçi’nin tarihi dokusundan Boğaziçi’nin eşsiz manzaralarına, İstanbul’un günlük yaşamından samimi kesitlere kadar pek çok temanın yer aldığına dikkat çekildi.

En kapsamlı retrospektif sergi

“SAFİSTANBUL” sergisinin bir diğer önemli özelliğinin, 1984 yılından bu yana İbrahim Safi adına düzenlenen en kapsamlı retrospektif sergi olması olduğunu vurgulayan Turan, sergide sanatçının yaşamına ve sanat yolculuğuna ışık tutan fotoğraf, belge ve katalogların da yer aldığını belirtti. Konuşmasının sonunda sergide emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Turan, “Modern Türk resmine damga vurmuş bir üstadı gençlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta koleksiyonerlerimiz olmak üzere, sergide emeği olan tüm arkadaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan sanatseverlere şükranlarımı sunuyorum.” dedi. “SAFİSTANBUL – İbrahim Safi Retrospektif Sergisi”, belirlenen tarihe kadar Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.







