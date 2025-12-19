Konya sokaklarında zikirden semaya Şeb-i Arus

Konya’da Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, 10 gün boyunca dünyanın her yerinden Konya’ya gelen Mevlâna aşıklarını buluşturdu. Modern etkinlik biçimi olarak Türkiye’nin en köklü sivil kültür sanat etkinliği olan Mevlana’yı Anma Törenleri, 17 Aralık’ta yapılan törenle son buldu. Biz de son iki gününe katılarak, Konya sokaklarında Şeb-i Arus etkinliklerini gözlemleme şansı bulduk.

MEVLANA ETKİNLİKLERİ HER YERDE

Bu yıl “Huzur Vakti” temasıyla düzenlenen program, 10 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam etti. Yer yer otellerde, kafelerde, türbenin bahçesinde, kültür merkezlerinde, salonlarda, çadırlarda yapılan sohbetlerle Mevlana’nın öğretilerini hissetmeye çalışan insanları, Konya’nın soğuğu bile etkilemedi. Bu anlamda Mevlâna etkinlikleri İslam coğrafyasında maneviyatın hissedildiği ender etkinliklerden biri olarak anılabilir. Son yıllarda ise başta İstanbul olmak üzere Anadolu’nun diğer şehirlerine de yayılarak, 10-17 Aralık tarihlerinde Şeb-i Arus etkinlikleri düzenleniyor.

SOKAK ORTASINDA SEMA YAPILMIYOR

Dünyanın her tarafından insanlar bu feyzden faydalanmak için Konya’ya gelse de İranlıların çoğunluğunu oluşturduğu yadsınamaz bir gerçek. Ancak kadın erkek sema yapmaları yüzlerce yıllık sema geleneğiyle örtüşmediği için, tepki çekiyordu. Geçtiğimiz yıllarda sokaklarda ateş yakıp geç saatlere kadar sema yapanlara artık fırsat tanınmıyor. Çeşitli otel veya kafelerde kendi gelenekleriyle sema veya meşk yapanlar oluyor. Kısacası Şeb-i Arus döneminde sadece bilinen etkinlikler değil, büyüklü küçüklü dergâhlarda zikirler başta olmak üzere, birçok farklı alanda sema, meşk veya şiir okuma fasılları yapılıyor.

Son gün ikindi vakti türbede yapılan geleneksel Şeb-i Arus Gülbengi ve duasından.

TÜRBEDE GELENEKSEL ŞEB-İ ARUS DUASI

Geleneksel Şeb-i Arus Gülbangi ve duası, 17 Aralık’ın ikindi vakti Mevlâna Türbesi’nde gerçekleştirildi. Bu yılki duayı Semazenbaşı Sami Küçük yaptı. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı dua esnasında türbede bulunmak isteyenler, saatlerce bekledi. Alan küçük olduğu için çoğu insan avluda duaya eşlik etti. Mevlâna Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şeb-i Arus programda ise protokol konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile sanatçı Ahmet Özhan’ın tasavvuf müziği konseri vardı. Sonrasında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

ÇOCUKLARA MESNEVİ’DEN HİKAYELER

Şeb-i Arus etkinliklerinde bu yıl, Uluslararası Mevlâna Vakfı uhdesinde yürütülen “Mesnevi’den Çocuklara Hikâyeler” sohbet serisi, çocuklara da Şeb-i Arus’u yaşattı. 7 gün boyunca çeşitli okullarda 4 bine yakın ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik etkinlikte, Mevlana’nın torunlarından Azra Çelebi Kumcuoğlu, Mesnevi’den çocuklara farklı hikâyeler anlattı.

MODERN ŞEB-İ ARUS 88 KEZ İCRA EDİLDİ

Cumhuriyet’ten sonra modern biçimlerle yapılarak 17 Aralık tarihine sabitlenen ilk Şeb-i Arus, kendisi de anne tarafından Mevlâna torunu ve Mesnevi mütercimi olan dönemin Konya Belediye Başkanı Muhlis Koner tarafından 1937 yılında başlatıldı. 1950 yılından sonra büyüyerek uluslararası alana yayıldı. 2025 yılında modern etkinlik biçimi olarak 88.’si icra edilen Mevlâna Anma Törenleri, tam bir kültürel diplomasi olarak öne çıkıyor.







