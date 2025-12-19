SafiStanbul Sergisi kapılarını açtı

Fatih Belediyesi’nin düzenlediği, usta ressam İbrahim Safi’nin “SafiStanbul-İbrahim Safi Retrospektif Sergisi”, Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde açıldı.
Açılışa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın yanı sıra, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve sanatseverler katıldı. Safi’nin son 40 yıllık sanat yolculuğuna ışık tutan sergide, farklı koleksiyonlardan derlenen 79 eser beğeniye sunuluyor. Sergi, sanatçının İstanbul’a duyduğu sevgiyi, ışığa olan hassasiyetini ve yaşam öyküsünün tüm yönlerini görünür kılmayı hedefliyor.
NUSRET ÇOLPAN SALONUNA ÇOK YAKIŞTI
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, yaptığı açılış konuşmasında, sergi fikrinin Safi’nin koleksiyonerlerinden Ömer Seyfi Aktülün ile bir sohbet esnasında ortaya çıktığını aktararak “Hep beraber eserleri topladık ve ortaya güzel bir seçki çıktı. Burada 15-20 sergi açtık. Bu salona en çok yakışan sergi bu oldu. Bunu samimiyetle söylüyorum” dedi. “Safistanbul” sergisinin 1984 yılından bu yana İbrahim Safi adına düzenlenen en kapsamlı retrospektif sergi olduğunu vurgulayan Turan, sergide sanatçının yaşamına ve sanat yolculuğuna ışık tutan fotoğraf, belge ve katalogların da yer aldığını belirtti. Türk resminin köşe taşlarından biri olan İbrahim Safi’nin renkli dünyasına açılan “SafiStanbul-İbrahim Safi Retrospektif Sergisi”, 13 Mart 2026’ya kadar görülebilecek.