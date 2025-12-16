Bakan Ersoy: Türkçeye hizmet kıymeti ölçülemeyen bir emektir

2025 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dilin bir milletin hafızası, vicdanı ve yüreği olduğunun altını çizerek, Türkçeye hizmet etmenin yalnızca bir kelimeyi ya da cümleyi güzelleştirmek değil; aynı zamanda millete, toprağa ve ortak kültürel birikime hizmet etmek anlamına geldiğini vurguladı.

“Türkçeye hizmet, kıymeti ölçülemeyen bir emektir”

Törende konuşan Bakan Ersoy, Türkçeye emek veren öğretmenlerden akademisyenlere kadar herkesin çabasının büyük bir değeri olduğunu söyledi. Bir kelimenin doğru karşılığını bulmak için saatlerce düşünmenin, metinleri defalarca gözden geçirmenin ya da öğrencilerin gözündeki “anlama ışığını” yakalamanın kolay olmadığını belirtti.





Ersoy, “Belki çoğu zaman alkışsızdır, sahnesizdir ama bilinmelidir ki; Türkçeye harcanan her emek, milletimizin yarınlarına bırakılan en kıymetli miraslardan biridir. Türkçeye hizmet çoğu zaman görünmeyen, fakat değeri ölçülemeyen bir emektir.” ifadelerine yer verdi.





Dilimizin Kaşgarlı Mahmud’dan Yunus Emre’ye, Ali Şir Nevai’den pek çok bilgeye uzanan kadim bir yolculukla bugüne ulaştığını hatırlatan Ersoy, Türk Dil Kurumunun da Cumhuriyetin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, Türkçenin sadeleşmesi ve bilimsel gelişimi için tarihi bir rol üstlendiğini söyledi.

Bu mirası geleceğe taşımada herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizen Ersoy şöyle konuştu:

“Bugün de aynı sorumluluk; öğretmenlerimizin, yazarlarımızın, akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın ve dili özenle kullanan her bir vatandaşımızın omuzlarındadır. Çünkü Türkçeye gösterdiğimiz özen, aslında kimliğimize, kültürümüze ve geleceğimize gösterdiğimiz özendir. Bu yüzdendir ki: Türkçeye özen gösteren her öğretmen, bir nesli; her yazar, bir düşünceyi; her dil bilimci, bir kavramı; her öğrenci, bir umudu büyütmektedir. Bu anlayışla Türk Dil Kurumu, dilimizin gelişmesine, doğru kullanımının yaygınlaşmasına ve bilimsel-kültürel alanda saygınlığının artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları “Türk Diline Hizmet Ödülleri” ile onurlandırmaktadır."

2025 Türk Diline Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl “Türk Diline Hizmet Ödülü”ne layık görülen isimler, dilin farklı alanlarına sundukları özgün katkılarla öne çıktı.

Türkçenin doğru ve anlaşılır biçimde geniş kitlelere ulaştırılmasındaki uzun soluklu başarısı ve Türkiye’nin Sesi Radyosu ile dili estetik ve duru bir anlatımla topluma aktaran çalışmaları nedeniyle Başspiker Şener Mete, Türk dili araştırmalarına uluslararası düzeyde önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Ergin Jable, Türk lehçeleri, dil tarihi ve karşılaştırmalı dil çalışmaları alanında öncü çalışmalara imza atan Prof. Dr. Henryk Jankowski, terminoloji alanındaki öncü çalışmalarıyla Türkçenin bilim dili kimliğine yön veren Prof. Dr. Aydın Köksal, Türkçenin dijitalleşmesi, ses teknolojileri ve dil verilerinin işlenmesine yönelik birikiminin yanı sıra TÜBA Mühendislik Terimleri Sözlüğünün editörü olarak terminoloji alanına özel katkılar sunan Prof. Dr. Bülent Sankur, ses bilimi, biçim bilimi ve özellikle söz dizimi alanları başta olmak üzere dil bilgisi ve dil bilimi alanlarında Türkçenin anlam ve kültür zenginliğine özgün katkılar sunan Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz 2025 yılı ödüllerine değer görüldü.

Bakan Ersoy, ödül alan isimleri kutlayarak, Türkçeye gösterdikleri özverili çalışmalar için şükranlarını sundu.

UNESCO, 15 Aralık'ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan etti

Ersoy konuşmasında, UNESCO’nun “15 Aralık” tarihini Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan etmesini de önemli bir gelişme olarak duyurdu. Bu kararın, Türk dilinin ve Türk dillerinin ortak bir kültürel miras olarak uluslararası düzeyde kabul edilmesini sağladığını söyledi.

Bakan Ersoy, bu adımın Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Türk devletlerinin ortak iradesiyle yürütülen güçlü bir diplomatik başarı olduğunu belirterek, “Türk dillerinin, kadim medeniyetimizin temel unsurlarından biri olduğu artık dünya tarafından da resmi biçimde teyit edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı, 1893 yılında Orhun Yazıtları’nı bilim dünyasına kazandıran Vilhelm Thomsen’in o büyük keşfine atıfla 15 Aralık tarihine anlamlı bir vurgu yapmaktadır. Bu tarih, Türkçenin köklü geçmişinin ve tarihsel sürekliliğinin sembolüdür. Kararın Türk dünyasının kadim kültür merkezlerinden Semerkant’ta açıklanmış olması ise bu adımın kültürel bütünlüğümüzle ne kadar uyumlu olduğunun güçlü bir göstergesidir.” dedi.

“Dilini koruyan öz belleğini yaşatır”

Ersoy, dilin bir milletin hem hafızası hem de kalbi olduğunu belirterek, düşüncelerin, duyguların, kültürün ve tarih bilincinin dil aracılığıyla geleceğe taşındığını ifade etti.





Türkçenin korunması, geliştirilmesi ve özenle kullanılması için emek veren herkesin, milletin kültürel köprüsünü inşa eden mimarlar olduğunun altını çizen Ersoy, bu çabalara katkı sunanlara teşekkür etti.





Türk Dil Kurumunun da dilimizin; bilim, sanat, iletişim ve teknoloji gibi geniş alanlarda güçlenmesi adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, Türkçenin günlük yaşamda ve sosyal medyada özenle kullanılmasının önemine değindi.

Ersoy, “Dilini koruyan, öz benliğini yaşatır; diline değer veren ise milletinin onuruna ve geleceğine sahip çıkar.” ifadelerini kullandı.

“Bu ödüller teşekkürden öte bir vefa borcunun ifadesidir"

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, törende yaptığı konuşmada, her yıl verilen Türk Diline Hizmet Ödüllerinin sadece bir teşekkür değil, aynı zamanda bir vefa borcunun ifadesi olduğunu belirtti.





Mert, bu yıl da Türkçe’nin gelişimine, bilim, sanat ve teknoloji yoluyla katkı sunan kıymetli şahsiyetleri ve kurumları onurlandırmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.





Konuşmaların ardından, 2025 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri, alanlarında yaptıkları özgün çalışmalarla Türkçe'ye katkı sunan isimlere takdim edildi.







