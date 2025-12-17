Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Kelimeler tuvale yansıdı

Kelimeler tuvale yansıdı

04:0017/12/2025, الأربعاء
G: 17/12/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
“Söz/Doku/Form Türk Edebiyatının Görsel Katmanları Sergisi”
“Söz/Doku/Form Türk Edebiyatının Görsel Katmanları Sergisi”

Yunus Emre Enstitüsü, edebiyatın görsel kültür içindeki yerini yeniden düşünmeye davet eden “Söz/Doku/Form Türk Edebiyatının Görsel Katmanları Sergisi”, Terra Santa İstanbul’da açıldı.

Sevde Yılmaz

UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında açılışı yapılan karma sergide; Türkiye’den ve farklı ülkelerden toplam 32 sanatçının resim, seramik ve dokuma eserleri yer alıyor. Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı Kültürel Tanıtım ve Projeler Daire Başkanı Ömür Karslı, sergi fikrinin ortaya çıkışıyla ilgili, “Türk edebiyatının özellikle görsel sanatlarda nasıl temsil edilebileceği üzerine bir araştırma yapmıştık. Yunus Emre Enstitüsü’ne gelip Türkçe, Türk kültür sanatı öğrenen sanatçılarla ve yine bizim Türk Kültürü ve Sanat Dairesi Başkanlığı olarak yurt içindeki çağdaş Türk sanatçılara yaptığımız çağrı sonucunda ortaya çıkan eserlerle, farklı disiplinlerde yer alan ve gerçekten uluslararası boyutları olan bir sergi ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Ömür Karslı

EDEBİYATLA GÖRSEL SANATLAR İLİŞKİSİ

Sergide 30’u aşkın eserin olduğunu belirten Karslı, “Türk dilinin bütün dünyaya nasıl ilham verebildiğini, Türk Edebiyatı’nın ve Türkçenin ne kadar güçlü olduğunu, görsel sanatların farklı perspektiflerinde nasıl farklı formlarda hayat bulabildiğini göstermek istedik” dedi. Türk edebiyatının seçkin eserlerinden esinlenilerek üretilmiş resim, seramik ve dokuma eserlerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, edebiyat ile görsel sanatlar arasındaki çok katmanlı ilişkiyi uluslararası bir perspektifle yeniden düşünmeye davet ediyor. Edebiyatı görsel sanatlarla buluşturan sergi, 18 Ocak’a kadar enstitünün ev sahipliğinde Terra Santa İstanbul’da ziyaret edilebilecek.



#Aktüel
#Sanat
#Hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ubisoft, Amazon’un 'march of giants' oyununu satın alıyor