Kelimeler tuvale yansıdı

UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında açılışı yapılan karma sergide; Türkiye’den ve farklı ülkelerden toplam 32 sanatçının resim, seramik ve dokuma eserleri yer alıyor. Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı Kültürel Tanıtım ve Projeler Daire Başkanı Ömür Karslı, sergi fikrinin ortaya çıkışıyla ilgili, “Türk edebiyatının özellikle görsel sanatlarda nasıl temsil edilebileceği üzerine bir araştırma yapmıştık. Yunus Emre Enstitüsü’ne gelip Türkçe, Türk kültür sanatı öğrenen sanatçılarla ve yine bizim Türk Kültürü ve Sanat Dairesi Başkanlığı olarak yurt içindeki çağdaş Türk sanatçılara yaptığımız çağrı sonucunda ortaya çıkan eserlerle, farklı disiplinlerde yer alan ve gerçekten uluslararası boyutları olan bir sergi ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.