Jasmine dizisine inceleme

Aleyna Keskinci’nin başrolünde yer aldığı dizide, ölümcül bir kalp hastalığıyla mücadele eden Yasemin adlı genç bir kadının öyküsü işleniyor. RTÜK, dizinin “aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle açıkça çeliştiği, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı unsurlar içerdiği” gerekçesiyle inceleme altına alındığını duyurdu. Açıklamada, “RTÜK, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek, aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.