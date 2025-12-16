Yeni Şafak
Jasmine dizisine inceleme

Jasmine dizisi.
Jasmine dizisi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platform HBO Max’in yeni dizisi ‘Jasmine’ hakkında inceleme başlattı.

Aleyna Keskinci’nin başrolünde yer aldığı dizide, ölümcül bir kalp hastalığıyla mücadele eden Yasemin adlı genç bir kadının öyküsü işleniyor. RTÜK, dizinin “aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle açıkça çeliştiği, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı unsurlar içerdiği” gerekçesiyle inceleme altına alındığını duyurdu. Açıklamada, “RTÜK, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek, aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.



