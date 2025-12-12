Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler sergisi kapılarını açıyor

Londra merkezli P21 Gallery ve Saka Sanat, A.Yusuf Aygeç ’in Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler (Posters to the Olive Tree of Exile) başlıklı kişisel sergisinin kapılarını açıyor.





15–30 Ocak 2026 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, Samed Karagöz küratörlüğünde hazırlandı. Sergi, özellikle 2023 Ekim’inden bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik aralıksız saldırılarının ardından uluslararası insan hakları örgütleri tarafından yaygın biçimde "soykırım niteliğinde" olarak tanımlanan bu yıkım bağlamında hafızayı koruma ve tanıklık etme gücünü merkeze alıyor.





Aygeç’in çalışmalarında çizginin kendisi, hem kişisel hem de kolektif hafızanın kırılgan katmanlarına dokunuyor. Yerinden edilme, kayıp, yas ve direniş, doğrudan şiddet imgeleri olarak değil; sanatçının estetik dilini şekillendiren sakin, yankılı bir ışık olarak beliriyor. Her bir çizim, bir kişiye değil; Akdeniz ve Filistin tarihleri boyunca direncin ve dayanıklılığın sembolü olan zeytin ağacına yazılmış bir mektuba dönüşüyor. Bu kavramsal çerçeve, sergiye eşlik eden metinlerde de açık biçimde yansıtılır.





A. Yusuf Aygeç





2023 Ekim’inden bu yana Gazze, tüm mahallelerin yok edilmesine, yüz binlerce insanın yerinden edilmesine ve sivillerin sistematik biçimde hedef alınmasına tanık oldu. Bu dönem, uluslararası topluluğun birçok kesimi tarafından insanlığa karşı suç ve bir soykırım eylemi olarak tanımlanmaktadır.





Aygeç'in eserleri bu yıkımı görsel olarak yeniden yaratmayı amaçlamaz; bunun yerine, bu tür bir kopuşun psikolojik ve duygusal yankılarını görünür kılar. Çizimler, silinmeye karşı bir görsel arşiv görevi görür; unutmanın politik bir araç haline geldiği durumlarda hatırlamakta ısrar eden estetik bir direniş alanı oluşturur.





Pek çok eser, Filistin’in “ulusal şairi” olarak anılan Mahmud Derviş’in dizelerinin izlerini taşır. Sergi boyunca bu dizeler, dalların arasından geçen bir rüzgar gibi yankılanır; Derviş’in sözleriyle Aygeç’in imgeleri arasında ince, sezgisel bir hafıza hattı kurar.





Samed Karagöz





Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler, İsrail’in 2023 sonrasında Gazze’ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani felaket karşısında sanatın etik bir tanıklık alanı olarak üstlendiği rolü vurgular.





Sergi, izleyicileri bir trajediyi yalnızca gözlemlemeye değil; hatırlamaya ve hatırlatmaya tarihin yaşamları, hikâyeleri ve coğrafyaları silmeye yönelen mekanizmalarına karşı direnmeye davet ediyor.





Yusuf Aygeç ve Samed Karagöz kimdir?





A. Yusuf Aygeç (d. 1989, İstanbul), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezundur. Çalışmaları bireysel hafıza, mekân ve kimlik temaları etrafında şekillenir. C.A.M Gallery ve Merkür Gallery’de 6 kişisel sergi açmış; eserleri Contemporary Istanbul ve Christie’s Dubai gibi uluslararası etkinliklerde sergilenmiştir.





Samed Karagöz, düzenlediği sergilerde hafıza, sürgün, direniş ve politik duruşun çağdaş sanatın estetiği ile ifade edilmesine yoğunlaşıyor. Karagöz, aynı zamanda sanat yazılarına ve hazırlayıp sunduğu televizyon programlarına devam ediyor.







