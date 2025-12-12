Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
ULUED’in kitap okuma yarışması dünya çapında başladı: 27 dilde rekor katılım

ULUED’in kitap okuma yarışması dünya çapında başladı: 27 dilde rekor katılım

20:2512/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aydınlık Yarınlara yarışması bu yıl 27 dilde düzenleniyor.
Aydınlık Yarınlara yarışması bu yıl 27 dilde düzenleniyor.

Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) tarafından Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Aydınlık Yarınlara 4. Online Kitap Okuma Yarışması, bu yıl dünya genelinde rekor bir katılımla start aldı. Geçen yıl 368 bin başvurunun alındığı yarışmada, bu yıl yarım milyonun üzerinde katılım bekleniyor. Toplam 5 milyon TL’lik ödül havuzunun bulunduğu etkinlik, ilk kez 27 farklı dilde gerçekleştiriliyor ve kayıtlar 18 Aralık’a kadar devam ediyor.

Hayrat Vakfı çatısı altında bulunan Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) tarafından Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Aydınlık Yarınlara 4. Online Kitap Okuma Yarışması, bu yıl dünya çapında rekor bir katılımla başladı. Geçtiğimiz yıl 368 bin başvurunun alındığı yarışmada, bu yıl sayının yarım milyonu aşması hedefleniyor.

Dört kategori, dört kitap

Yarışma, eğitim seviyelerine göre dört farklı kitap üzerinden düzenleniyor:

• İlkokul: Sanal Macera

• Ortaokul: Zaman Makinesi

• Lise: Peygamberime İnanıyorum Çünkü

• Yetişkin: Peygamberlerin İspatı

Tüm eserler ücretsiz olarak z-kitap formatında okunabiliyor veya sesli olarak dinlenebiliyor.

5 milyon TL’lik ödül havuzu

Yarışmada her seviyeye yönelik kapsamlı bir ödül sistemi bulunuyor. Toplam 5 milyon TL’lik ödül havuzuyla 10.000 katılımcıya nakit ödüller, hediye paketleri ve alışveriş çekleri dağıtılacak. Tüm sınıf seviyelerinde ilk 610 kişi ödüllendirilecek; kategorilerinde birinciliği elde edenlere 20.000 TL nakit ödül verilecek.

Bu yıl ilk kez 27 dilde

Proje, uluslararası kapsayıcılığını artırmak amacıyla bu yıl sınavları 27 farklı dilde gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl yalnızca Türkçe katılımla 72 ülkeye ulaşan yarışma, bu yıl İngilizce, Almanca, Arapça, Malayca, Urduca gibi birçok dilde katılımcıyı kabul ediyor.

Kayıtlar 18 Aralık’a kadar

Başvurular 18 Aralık 2025 tarihine kadar www.aydinlikyarinlara.com adresi üzerinden yapılabiliyor. Türkçe sınavı ise 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Duyur ve kazan programı

Kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan “danışmanlık ödülleri” kapsamında, yarışmayı en fazla duyuran ilk 100 kişi ek ödüller kazanacak.

#Hayrat Vakfı
#Uluslararası Eğitimciler Derneği
#Millî Eğitim Bakanlığı
#Kitap
#Yarışma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kritik tarihler: Başvurular ne zaman sona erecek? Kura çekimi ne zaman? İşte tarihler