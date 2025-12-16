Tüm bilgileri gözlerimizle tüketiyoruz

Sevde Yılmaz





Koreli yazar Hwang Bo-reum’un uluslararası çok satan romanı “Hyunam-Dong Kitabevi”, tükenmişlikten çıkışı, yavaş yaşamı ve kitapların iyileştirici gücünü merkeze alıyor. Eser, başarılı bir iş hayatı ve evliliği varken hayatını değiştirmeye karar veren Youngju’nun, bir kitapçı dükkânı açmasının hikâyesini anlatıyor. Yazarın ilk kitabı olan bu eser Güney Kore’de yayımlandıktan kısa süre sonra uluslararası çok satanlar listelerine girdi. Birçok dile çevrilen eser, ülkemizde yayımlandıktan sonra da büyük ilgi gördü. 2024 yılında Athica Yayınları’ndan çıkan ve çevirisini Nilay Özeser’in yaptığı kitap, 165. baskıya ulaştı. Başta TÜYAP olmak üzere çeşitli kitabevlerinde imza etkinliği için Türkiye’ye gelen Hwang Bo-reum ile çok satan kitabı “Hyunam-Dong Kitabevi” üzerine konuştuk.

BİLGİ AKIŞI DİNLENMEYE FIRSAT TANIMIYOR

“Hyunam-Dong Kitabevi” isimli eserinizde, “günlük hayatın yavaş ritmi” bir tür iyileşme yöntemi olarak işleniyor. Sizce yavaşlamayı neden bu kadar unuttuk?

Eskiden dalıp gider, bir gün önce tanıştığımız insanları düşünür ya da gözlerimizi kapatıp dinlenirdik. Oysa şimdi aynı süre boyunca sürekli telefona bakıyor, dünyadaki tüm bilgileri gözlerimizle tüketmeye çalışıyoruz. Bu bilgi akışı beynimizde tek bir an bile dinlenmeye fırsat tanımıyor. Hayat hızımızın artmış olmasının pek çok nedeni olabilir ama dünyaya bu kadar kolay ve zahmetsiz ulaşabiliyor olmamızın da bunda etkili olduğunu düşünüyorum.

“Tükenmişlik sendromu” özellikle gençlerde yaygın bir konu. Bu temayı işlerken bir sorumluluk hissettiniz mi?

Bu romanı yazdığım dönemde otuzlu yaşlarımdaydım ve yirmili yaşlarımda yaşadığım tükenmişliği sık sık hatırladım. Bu yüzden bu kitabı gençlere karşı bir sorumluluk duygusuyla yazdığımı söylemektense, o dönem tükenmişlikle yeteri kadar iyi şekilde baş edememiş o halimi düşünerek yazdım. Benimle benzer deneyimleri yaşamış arkadaşlarımı ve başka pek çok insanı da aklımda tutarak.

TESELLİ BULMAYA İHTİYAÇ VAR

Son zamanlarda Koreli yazarlara ve “İyi Hisset” gibi konuları işleyen kitaplara ilgi artıyor. Bunun nedeni nedir sizce?

Bazen şöyle yorumlar okuyorum: “Bu kitabı okuduktan sonra böyle bir hikâyeye ne kadar çok ihtiyacım olduğunu fark ettim” ya da “Bu tür bir teselliye ihtiyacım varmış.” Sanırım, çevresinden hatta kendisinden bile teselli bulmakta zorlanan çok fazla insan var.

BU KADAR ÇOK OKUNACAĞIMI HİÇ BEKLEMİYORDUM

Farklı kültürlerden okurların kitabınızı sevmesi nasıl hissettiriyor? Kitap yayımlandığından beri hayatınızda bir değişiklik oldu mu?

Bir hikâye aracılığıyla aktarılan evrensel duyguların varlığını bir yazar olarak hissedebilmek benim için çok kıymetli. Aynı zamanda şaşırtıcı da. Ben sadece okumak istediğim hikâyeyi içimden geldiği gibi kaleme aldım. Buna rağmen bu kadar çok insanın bu hikayeyle bağ kurabilmesi beni çok mutlu ediyor. Bunu hiç beklemiyordum. Hatta kitap Kore’de yayımlandığında bile bu kadar çok kişi tarafından okunacağını tahmin etmemiştim. Sadece minnet duyuyorum. Hayatımdaki en büyük değişiklik ise, şu anda burada olmam. Kitabımı okuyan yabancı okurlarla buluşmak için bu kadar uzak bir yere gelmiş olmaktan daha büyük bir değişim düşünemiyorum.







