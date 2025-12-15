TRT World Citizen tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen “Humanitarian Film Festival”inde (İnsani Film Festivali) ödülleri verildi. Küresel insani sorunlara özenli bir bakış açısıyla dikkat çekerek, yapımcı ve yönetmenlere önemli bir platform sunan kısa film festivalinin ödül töreni, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, festivalin soykırım, savaş, yoksulluk, göç gibi krizlerden etkilenen insanların hikâyelerini görünür kılmak ve sorunlara dair farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Sobacı, festivalin duyarlı olduğu temel konuların başında, Filistin’de yaşanan insanlık dramı olduğunu vurgulayarak, “Milyonlarca çocuğun en yakınlarındakinden dahi sevgi görmeden büyüdüğü gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik” dedi.





64 ÜLKEDEN 433 BAŞVURU

Merkezine insanı alan festival, savaş, çatışma, salgın, kadın hakları, göçmen krizi, iklim değişikliği, çevre kirliliği, açlık, kıtlık, evsizlik ve yoksulluk gibi farklı konulara odaklanıyor.

Festivale bu sene Türkiye, Avrupa ülkeleri, ABD, Hindistan ve İran başta olmak üzere 64 ülkeden toplam 433 film başvurusu yapıldı. Geçen 6 yılda 10 bin 984 filmin başvurduğu ve toplam 19 ödülün verildiği TRT Humanitarian Film Festival’de bu sene de jüri oyları ile seçilen en iyi üç filme ödül verildi. Başkanlığını yazar Elchin Musaoğlu’nın üstlendiği jüride, yazar ve film eleştirmeni Mehmet Açar, oyuncu Sinan Albayrak, yapımcı Andrea Taschler, yönetmen ve yazar Narges Abyar yer aldı.





BİRİNCİLİK FİLİSTİN FİLMİNE

Bu yıl yedincisi düzenlenen ve insanlığın ortak hikâyelerini beyaz perdeye taşıyan festivalde, birinciliği “The Deer’s Tooth” adlı filmi ile Filistin’den Saif Hammash, ikinciliği “Sofian Chouaib-Ya Hanouni” ile Fransa’dan Lyna Tadount ve üçüncülüğü “Largo” ile Birleşik Krallık’tan Salvatore Scarpa ve Max Burgoyne-Moore elde etti. TRT Özel Ödülü ise “Farfour: A War Diary from Gaza” adlı yapım ile Ahmed Deeb ve Moaz Hosni’ye verildi.

Festivalde finale kalan 11 filmin gösteriminin yanı sıra Elchin Musaoğlu, Mehmet Açar, Sinan Albayrak, Andrea Taschler, Narges Abyar’ın katılımıyla “İnsani Film Yapımcılığı” paneli, Ahmet Kural ve Sümeyye Karaaslan’ın katılımıyla “Oyunculuk Atölyesi”, Sinan Sertel, Tülay Gökçimen ve Halil Kardaş’ın katılımıyla “Film Okuma Atölyesi” düzenlendi.



