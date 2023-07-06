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Hayat

Alizade deport edilecek

Kliplerinde uyuşturucu kullanımını özendiren Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade sınır dışı edilecek.

Şahin Şen
04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Asya Alizade.

Asya Alizade.

Türkiye’de rap müzik yapan Alizade hakkında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle Mayıs ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açılmıştı. Klipleri incelenen Alizade’nin bir klibinde İngilizce olarak “esrar gibi” ibaresi kullandığı belirlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan Alizade, 27 Mayıs’ta Ataşehir’de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifadesinin ardından serbest kalan Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Buradaki işlemleri sürerken her gün polis merkezine giderek imza vermesi gereken Alizade, imza yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle dün sabah tekrar Ataşehir’deki evinde gözaltına alındı. Alizade, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere tekrar İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.




#Asya Alizade
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Şarkıcı
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