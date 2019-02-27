Alman kültürünü Bursa'ya taşıdı

Baba mesleği fırıncılığı 35 yıldır sürdüren Gökhan Çakır (49), tezgahtaki çeşitliliği artırmak için çalışmalara başladı. 20'ye yakın çeşit ekmek üreten Çakır, 2015 yılında Almanya'nın Münih kentinde bir gıda fuarına katıldı. Katılımcı firmaların birindeki Brezel simidi Çakır'ın ilgisini çekti.

Malzemelerin tamamını Almanya'dan getirerek pazar günleri Brezel simidi üretmeye başlayan Çakır, farklı bir tat olduğu için ekmeğin gün geçtikçe daha fazla ilgi görmeye başladığını kaydetti. Çakır, köy ekmeği, siyez, kara buğday ekmeği, kara kılçık buğday ekmeği gibi çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2015 yılında Almanya'nın Münih kentinde yapılan bir fuara katıldığımda Brezel dedikleri Alman simidini gördüm. Bu bende merak uyandırdı. Yaptığımız simitler Türk halkı tarafından da sevildi. Bu ürünün özelliği hafif tuzlu oluşu ve gevrek oluşu. Tarihçesine gelince ise İtalyan bir rahibin duaları öğrenen çocuklara hediye olarak verdiği bir ürün olarak karşımıza çıkıyor."

Alman Brezel simidi

Aranan bir mamül oldu

Simidin yapımında kullanılan malzemeleri yurt dışından siparişle getirdiğini belirten Çakır, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Özel bir suyu var. Şekil verildikten sonra o suya batırılıp, üzerine tuz serpiştirilip pişime hazır oluyor. Farklı bir tat olduğu için müşterilerimizin hoşuna gidiyor. Aranan bir mamül oldu. Özellikle yurt dışında çalışıp Türkiye'ye kesin dönüş yapan müşterilerimiz arar hale geldi. Pazar günleri sipariş üzerine çalışıyoruz."

Çeşitliliği artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Çakır, "20'ye yakın ekmek çeşidimiz var. Müşterilerimizin gelip bulamadığı ekmek çeşitleri mutlaka oluyor. Biz de müşterilerimize yok dememek için araştırmalar içerisindeyiz. Bu seneki hedefimiz 30'a yakın ekmek çeşidi çıkarmak" ifadelerini kullandı.

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