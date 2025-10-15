Yeni Şafak
Almanya'da 2024'te demans hastalığından ölenlerin sayısı yüzde 4,4 arttı

14:3615/10/2025, Çarşamba
AA
Demans hastalığından ölenlerin yüzde 89,1'inin 80 yaşın üzerinde olduğu ifade edildi.
Almanya'da demans hastalığından ölenlerin sayısının 2024'te, 2023'e göre yüzde 4,4 arttığı bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında 61 bin 927 kişi, demans hastalığı nedeniyle öldü. Bunun 2023'e göre yüzde 4,4 oranında bir artış anlamına geldiği belirtildi.


2024'te demans hastalığından ölen erkeklerin sayısının 21 bin 247, kadınların sayısının da 40 bin 680 olarak kayda geçtiği kaydedildi.

Demans hastalığından ölenlerin yüzde 89,1'inin 80 yaşın üzerinde olduğu ifade edildi.


Demansın, kadınlarda en sık görülen ölüm sebeplerinden biri olduğu ancak erkeklerde de giderek arttığı kaydedildi.




#Almanya
#demans hastalığı
#ölüm nedenleri
