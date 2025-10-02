Düzenli yürüyüş, kanser ve demansa yakalanma riskini azaltıyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, düzenli yürüyüş, birçok hastalığın önlenmesinde kritik rol oynuyor. Dünya Sağlık Örgütü, haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmasının kronik hastalıkların önlenmesinde etkili bir yöntem olduğunu belirtiyor. Bu aktivitelere, yürüyüş gibi günlük yaşamla bütünleşmiş hareketler de dahil edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hülya Şişli, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede, fiziksel aktivitenin birey sağlığı üzerinde birçok etkisi olduğunu vurguladı. Şişli, "Günlük adım sayısına sadece bin adım daha eklemek bile başta kalp-damar hastalıkları ve diyabet olmak üzere birçok kronik hastalık riskini önemli ölçüde azaltıyor." ifadelerini kullandı. Şişli, 2014-2025 yılları arasında yapılan 57 sistematik derleme ve 31 meta-analiz çalışmasında, dünya genelinde 160 binden fazla yetişkinin verilerinin değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:





"Bulgular, günde sadece 5 ila 7 bin adım atmanın bile sağlık açısından dikkat çekici faydalar sağladığını ortaya koydu. Günde 2 bin adım atan bireylerle 7 bin adım atanlar karşılaştırıldığında, 7 bin adım atan bireylerde kansere bağlı ölüm oranının yüzde 37, demans oranının ise yüzde 38 daha düşük olduğu görüldü."

Fizyoterapistlerin, bireylerin yaş, sağlık durumu ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel fiziksel aktivite programları oluşturduğunu kaydeden Şişli, yürüyüşün, her yaş grubuna uygun ve sürdürülebilir bir aktivite olduğu için halk sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu aktardı.







