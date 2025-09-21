Altı bin gezegen keşfedildi

Yeni Şafak
04:00 21/09/2025, Pazar
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Güneş Sistemi’nin ötesinde keşfedilen gezegen sayısının 6 bine ulaştığını duyurdu. 2022’de keşfedilen gezegenlerin sayısı 5 bindi. Uzay araştırmacıları, son üç yılda bin yeni gezegeni keşfetti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş ötesinde ortaya çıkardığı gezegenlerin sayısını artırmaya devam ediyor. NASA'dan konuya dair yapılan açıklamada, ötegezegen keşiflerinin 1992 yılında bir pulsarın yörüngesinde tespit edilen iki gezegenle başladığı anımsatıldı. 1995’te ana dizi yıldızının etrafında ilk ötegezegenin bulunduğu, Kepler ve TESS misyonlarıyla keşiflerin hız kazandığı aktarıldı. 2015’te Kepler’in 1000’inci ötegezegenini doğruladığı, 2016’da ise yalnızca bir yıl içinde yaklaşık 1500 keşfin yapıldığı bilgisi paylaşıldı. 2022’nin Mart ayında sayı 5 bine ulaşırken, bu kez 6 bine yükselmesiyle önemli bir bilimsel eşiğin daha geride bırakıldığı kaydedildi.

SICAK JÜPİTERLER

NASA’nın açıklamasında, keşfedilen ötegezegenlerin büyük bölümünün Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerle benzerlik göstermediği belirtildi. ‘Sıcak Jüpiterler’, ultra kısa dönemli gezegenler ve gelgit kilitli dünyaların öne çıkan örnekler olduğu bildirildi. Bazı ötegezegenlerde aşırı sıcaklık ve basınç koşullarının bulunduğu, bazılarında demir yağmurlarının görülebileceği, bazılarının ise tamamen okyanuslarla kaplı olabileceği aktarıldı.

KEŞİFLER DEVAM EDECEK

NASA’nın aktardığına göre, ötegezegenlerin çoğunun geçiş ve radyal hız yöntemleriyle tespit edildiği, geçiş yönteminin bugüne kadar yaklaşık 4 bin 500 keşiften sorumlu olduğu ifade edildi. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) 2026’da fırlatılması planlanan PLATO misyonu, Güneş benzeri yıldızların etrafındaki kayalık gezegenlere odaklanacak. NASA’nın 2027’de devreye girmesi beklenen Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, mikro mercekleme yöntemiyle binlerce ötegezegen keşfedecek. Çin’in 2028’de fırlatacağı Earth 2.0 teleskobu ise Dünya büyüklüğündeki gezegenleri arayacak.



