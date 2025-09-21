Altı bin gezegen keşfedildi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş ötesinde ortaya çıkardığı gezegenlerin sayısını artırmaya devam ediyor. NASA'dan konuya dair yapılan açıklamada, ötegezegen keşiflerinin 1992 yılında bir pulsarın yörüngesinde tespit edilen iki gezegenle başladığı anımsatıldı. 1995’te ana dizi yıldızının etrafında ilk ötegezegenin bulunduğu, Kepler ve TESS misyonlarıyla keşiflerin hız kazandığı aktarıldı. 2015’te Kepler’in 1000’inci ötegezegenini doğruladığı, 2016’da ise yalnızca bir yıl içinde yaklaşık 1500 keşfin yapıldığı bilgisi paylaşıldı. 2022’nin Mart ayında sayı 5 bine ulaşırken, bu kez 6 bine yükselmesiyle önemli bir bilimsel eşiğin daha geride bırakıldığı kaydedildi.