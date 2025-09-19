Megakenti bırakıp Ordu’da tarıma yöneldi: 200 dönüm atıl araziyi tarıma kazandırdı

Özer, "2024 yılında İstanbul’dan köyüme dönerek tarımsal faaliyetlere başladım. Ordu Büyükşehir Belediyemizin tohum ve makine ekipman destekleri ile 200 dönüm alanda üretim gerçekleştirdim. Şimdi ise hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Verimli bir sezon geçirdik. Bu süreçte tohum desteği başta olmak üzere özellikle de tarım makineleri işlerimi çok kolaylaştırdı. Hem ekimde, hem de hasat sezonunda bu makinelerden yararlandık. Bu destekler olduğu sürece gelecek yıl üretimimi 600 dönüm alana çıkarmak istiyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bu desteklerle birçok genç arkadaşımızda köyüne dönerek üretim yapmak istiyor. Biz de genç arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Bize bu imkanları sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.