Megakenti bırakıp Ordu’da tarıma yöneldi: 200 dönüm atıl araziyi tarıma kazandırdı

İstanbul’daki iş hayatını geride bırakarak memleketi Ordu’ya dönen 36 yaşındaki Emrah Muammer Özer, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Özer, 9 farklı ürün ektiği 200 dönüm arazide ilk hasadını yaptı. Verimli bir hasat geçiren Özer’in gelecek yıl hedefi ise 600 dönüm alanda üretim yapmak.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gayretiyle halkın hizmetine sunulan Tarım Makineleri Parkı’ndan üreticiler faydalanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu makineli tarım imkanından ve tohum desteklerinden yararlanan üreticiler hem daha fazla alanda üretim yapma imkanı buluyor, hem de ekonomik kazançlarını arttırıyor.
200 dönüm atıl araziyi tarıma kazandırdı
İstanbul’da otomotiv sektöründe çalışırken Ordu’daki köyüne dönme kararı alan 36 yaşındaki Emrah Muammer Özer, geçen yıl memleketine dönme kararı aldı, Mesudiye ilçesine bağlı Kale Mahallesi ve komşu mahallelerdeki atıl arazileri ekmeye başladı. Özer, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin tarım makineleri parkından aldığı araçlar ve yine Büyükşehir Belediyesinden aldığı tohum destekleri ile 200 dönüm araziyi tarıma açtı.
Hasadı tarım makineleri ile yaptı
Siyez buğdayı ve arpa gibi ürünler başta olmak üzere 9 çeşit farklı tohum ekimi yapan Özer, yine Büyükşehir Belediyesinin tarım makineleri parkından aldığı makinelerle hasadını gerçekleştirdi.
"Gelecek yıl hedefim 600 dönüm arazide üretim yapmak"
Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile üretime yöneldiğini kaydeden Özer, verimli bir hasat sezonu geçirdiğini ve yeni yılda da destekler ile üretim alanlarını 600 dönüme çıkarmak istediğini kaydetti.
Özer, "2024 yılında İstanbul’dan köyüme dönerek tarımsal faaliyetlere başladım. Ordu Büyükşehir Belediyemizin tohum ve makine ekipman destekleri ile 200 dönüm alanda üretim gerçekleştirdim. Şimdi ise hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Verimli bir sezon geçirdik. Bu süreçte tohum desteği başta olmak üzere özellikle de tarım makineleri işlerimi çok kolaylaştırdı. Hem ekimde, hem de hasat sezonunda bu makinelerden yararlandık. Bu destekler olduğu sürece gelecek yıl üretimimi 600 dönüm alana çıkarmak istiyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bu desteklerle birçok genç arkadaşımızda köyüne dönerek üretim yapmak istiyor. Biz de genç arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Bize bu imkanları sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.
Mahalle sakinleri, destekler ile üretime başlayan genç çiftçi Emrah Muammer Özer’in çalışmalarını beğendiklerini ifade ederek, tarım ve hayvancılığa önemli katkıları olduğunu aktararak, Başkan Güler’e teşekkür ettiler.