Amazon'dan skandal: Türk Bayrağı'na büyük hakaret

16:3810/10/2025, Cuma
Türk Bayrağı'nın ayaklar altına serilmiş şekilde gösterilmesi tepkilere neden oldu.
Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Amazon’da Türk bayrağı paspas olarak satışa sunulması sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada büyük tepki gösteren kullanıcılar satışın komple durdurulmasını ve Amazon'un boykot edilmesini istiyor.

E-ticaret devi Amazon, Türk Bayrağı'nın yer aldığı paspas ürünlerinin satışa sunulması nedeniyle tepki oklarının hedefi oldu. Şirketin Fransa uzantılı internet sitesinde satışa çıkarılan ürün, Türk Bayrağı'nın ayaklar altına serilmiş şekilde gösterilmesi tepkilere neden oldu.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ:

İnternet sitesinde satışa sunulan paspaslarda yer alan Türk Bayrakları ayaklar altına serilmiş bir şekilde gösteriliyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı söz konusu ürünün derhal satıştan kaldırılmasını istedi.



Sosyal medyada tepki gösteren kullanıcılar paspasların satışının komple durdurulmasını talep ediyorlar. Tepkilerini açıkları #BayrağımaDokunmaAmazon hastagi ile gündeme getiren kullanıcılar Amazon'u da boykot etme çağrısında bulunuyor. Kullanıcılar, ürünün derhal satıştan kaldırılmasını talep etti. Amazon yönetiminden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

