Anadolu mutfağı dünya ile buluşuyor​

Usta şef Ömür Akkor’un yüzlerce yıllık tarifleri, aslına uygun bir şekilde “The Oldest Cuisine in Anatolia” ile artık İstanbul Havalimanı’nda... BTA’nın Anadolu mutfağının kültür mirasını günümüze taşıyan markası Tadında Anadolu, usta şef Ömür Akkor’la Türkiye’nin işbirliği yaptı. Usta şef Akkor’un şefliğinde oluşturulan “Oldest Cuisine in Anatolia”, İstanbul Havalimanı’nda dış hatlar terminalinde bulunan Tadında Anadolu’nun içinde açıldı. Açılış için düzenlenen törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, şef Ömür Akkor, havalimanında görev yapan kamu kurumu temsilcileriyle davetliler katıldı.

13 BİN YILLIK YEMEKLER MENÜDE

Açılışta konuşan şef Ömür Akkor, “25 yıldır mutfak kültürü ile alakadar oluyorum. 28 tane Anadolu ve Türk mutfak kültürü adına yazılmış kitaplarım var. Gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlattığım ‘Türkiye Gastronomi Atlası’ kitabım Ketebe Yayınları’ndan çıktı. İstanbul Havalimanı ise Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı. Gerçekten de dünyanın en gözde havalimanlarının başında geliyor. Tadında Anadolu yolumuz burada kesişti. Amacımız Anadolu ve Türk mutfağını dünyaya tanıtmak. Dönemsel olarak yemekler olacak. Selçuklu’dan, Osmanlı’dan, Anadolu halk mutfağından örnekler olacak. Yaklaşık 12 - 13 bin yıllık yemek serüveninin Anadolu’nun parça parça her mevsim değişen bir menüsü olacak. Amacımız bu havalimanından başlayıp BTA’nın dünyada işlettiği diğer 16 meydanda da Türk mutfağını yerleştirmeyi hedefliyoruz. Misyonumuz Anadolu lezzetlerini hatırlatmak ve tüm dünyaya tanıtmak” dedi.