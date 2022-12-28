Hayat Antalyada İngiliz turist Müslüman olup Leyla ismini aldı
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Antalya'da İngiliz turist Müslüman olup 'Leyla' ismini aldı

Antalya'da İngiliz turist Lousie Rose Harris, İslam dinini seçerek "Leyla" adını aldı.

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Haber Merkezi AA
Antalyada İngiliz turist Müslüman olup Leyla ismini aldı
İngiliz kadın için Serik İlçe Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

Tatil için Antalya'ya gelen Harris, camileri ziyaret etti. Camilerden, ezandan ve arkadaşlarından etkilenen Harris, İslam'ı araştırınca Müslüman olmaya karar verdi.

İngiliz kadın için Serik İlçe Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Harris'e İslamiyet'in temel esaslarını anlattı.

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Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve "Leyla" ismini alan İngiliz kadına, "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi.

Törene Serik İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun, Dinler Bahçesi Rehber İmam Hatibi Sonay Yıldırım da katıldı.

Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu
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Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik’e gezi amaçlı gelen Daria Yaroshenko, bir lokantada yemek yediği esnada İznik Ayasofya Camisi’nde okunan ezan sesinden etkilendi.
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Daha sonra eşi ile birlikte camiye giden Yaroshenko, ezanı okuyan müezzin Osman Çakmak ile tanıştı. Müslüman olmak istediğini açıklayan genç kadın, İznik İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş ile birlikte ezanın okunduğu Ayasofya Camiinde Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.
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Daria idi Derya oldu, Kur’an-ı Kerim’i araştırdıMüslüman olan genç kadının adı ise Derya oldu. İznik İlçe Müftüsü Müslüman olan genç kadına Kur’an-ı Kerim hediye etti.
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Müslüman olma nedenini ve İslam dinini seçtiği dönemi anlatan Ukraynalı Daria, “İznik’in tarihi bir yer olduğunu duymuştum. Gezmek amaçlı geldik. Burada yemek yerken Ayasofya Camisi’nden ezan sesini duydum, çok etkilendim. Osman hocanın sesi beni çok etkiledi. İçimde bir şeyin titrediğini hissettim. İnternetten Kur’an-ı Kerim’i araştırdım. Kendi isteğimle Müslüman olmaya karar verdim” dedi.
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Savaş için çok üzgünümUkrayna’da savaşın kendisini çok etkilediğini dile getiren genç kadın açıklamasında, “Benim orada yaşayan akrabalarım var. Onların hayatlarından endişe ediyorum, kalbim de çok acıyor. Savaş bittiği gibi ülkeme gideceğim” dedi.
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Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu
Gezmek için gittiği tarihi kent İznik'te Ayasofya Camii'nde okunan ezan sesinden etkilenen Ukraynalı genç kadın aynı camide kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu.

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