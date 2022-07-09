Arafat'tan mahşer tablosu

Hac ibadetinin en önemli rükünlerinden vakfe için Arafat’a giden milyonlarca Müslüman, lebbeyk nidaları eşliğinde dualar etti.

Dünyanın dört bir yanından hac vazifesini yapmak için Mekke’ye giden 1 milyon hacı adayı Arafat’a çıktı. Türkiye’den giden 37 bin 700 hacı adayı da, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ettiği vakfe duasına amin dedi. Sonsuz kudretiyle insanları, kainatı ve bütün mevcudatı yaratan Allah'a hamd eden Erbaş, mülkün sahibi olan ve insanlara sonsuz nimetlerle ihsanda bulunan Allah'a şükretti.

DÜNYALIĞI GERİDE BIRAKTIK

Duaların kabul olması dileğinde bulunan Erbaş, şöyle devam etti: "Ey Kabe'nin Rabbi olan Allah'ım. Senin emrinle Hazreti İbrahim'in ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın çağrısına uyarak evine geldik. Vatanımızdan, yuvamızdan ayrıldığımız andan itibaren 'lebbeyk' nidalarıyla sana sığındık. Bu müstesna davetin bahtiyar muhatapları olarak, senin fazl-u kereminle haccetmeye niyetlendik. Dünyalık namına ne varsa geride bıraktık, arınmaya geldik. Bizleri sevindir ve huzurundan boş çevirme Allah'ım."

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BİRLİĞİMİZİ DAİM EYLE

Allah'tan İslam dünyasının birlik ve beraberlik, huzur ve kardeşliğinin daim olması dileğinde bulunan Ali Erbaş, şöyle dua etti: "Asırlardır yüce dinimiz İslam'ın yolunda, her türlü kötülüğün, haksızlık ve zulmün karşısında, mazlumların, muhacirlerin, gariplerin, yetim ve kimsesizlerin yanında olan aziz milletimizi ve devletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım. Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan memleketimizi halas ve emin eyle Allah'ım."

AZGINLARA FIRSAT VERME

“Dünyanın değişik yerlerinde yüce dinimize, mukaddes kitabımıza, sevgili Peygamberimiz’e, camilerimize, inancı sebebiyle Müslüman kardeşlerimize saldıran, düşmanlık yapan azgınlara fırsat verme Allah'ım” diyen Erbaş, duayı şöyle bitirdi: “Çocukların, kadınların, bütün insanların, korkusuz, kaygısız ve güven içinde yaşayacağı bir dünya için çalışmayı bize nasip eyle. Kurban Bayramı'nı mübarek eyle Allah'ım."

Sahra hastanesi şifa dağıtıyor

Vakfe için Arafat’a gelen hacı adaylarına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bölgede kurulan sahra hastanesinde tüm sağlık hizmetleri veriliyor. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yunsur Çevik, 50 uzman ve çok sayıda pratisyen hekim olmak üzere yaklaşık 300 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Allah herkese nasip etsin

Haccın en önemli rüknü “vakfe” için Arafat’a gelen hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın dünyada buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme’yi (Rahmet Tepesi) ziyaret etti. Cebel-i Rahme’yi ziyaret edenler arasında çok sayıda Türk hacı adayı da yer aldı. Türk hacı adaylarından Osman Kızıl, yaşadıklarının ifade edilemeyeceğini, kalpten gelen duygular olduğunu belirterek, “İlk ateş Cidde’ye inince yandı. Kabe’yi görünce de ikinci ateş yandı. Üçüncü ateş de inşallah Peygamber Efendimiz’in Kabr-i Şerif’ini görünce yanacak” dedi.

EŞİM GELEMEDİ

Nevşehir’den kutsal topraklara gelen Celalettin Bektaş ise 2014’te umreye geldiğini, 12 sene önce de hacca yazıldıklarını ancak bu yıl gelmenin nasip olduğunu söyledi. Hac için sıra bekledikleri dönemde eşini kaybettiğini aktaran Kozaklı, “Çok üzgünüm onunla beraber gelemediğim için. Cenab-ı Allah bana nasip eyledi, geldim inşallah. Tüm Müslüman alemine, Peygamber Efendimiz’in gezdiği, gördüğü yerleri herkese Allah’ım nasip eylesin” diye konuştu.

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HAYAT Diriliş ve mahşer: Hacı adayları Arafat’ta