AREDA Türk halkına akraba ilişkilerini sordu: Çarpıcı sonuçlar çıktı

Modern dünyanın bir getirisi olan kent yaşamı aile yapısını yalnızlaşmaya itse de araştırmada Türk halkının akraba ilişkilerine önem verdiği sonucu yer aldı. Akraba ilişkilerinin nasıl tanımlandığına dair katılımcılara yöneltilen soruda katılımcıların yüzde 47’si akrabalık ilişkilerinin güçlü, yüzde 33,3’ü ilişkilerini orta düzeyde, yüzde 19,7’si ise ilişkilerinin zayıf olduğunu belirtti.

Türk halkı ihtiyacı olduğunda akrabasının kapısını çalıyor

Günümüzde yaşanabilecek finansal sorunlar bankalar üzerinden, güvenlik, sosyal yardım ve benzeri sorunlar ise kamu kurumlarına müracaat edilerek çözülme yoluna gidilebiliyor. Araştırma sonucuna göre Türk halkı, modern insanın yalnızlaşması sorunsalına karşı kendisini akraba ilişkileriyle korumaya devam ediyor. Araştırmada “İhtiyacınız olduğunda akrabalarınıza müracaat eder misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 41,4’ü bazı durumlarda, yüzde 22,1’i genelde müracaat ettiğini belirtti. Yüzde 36,5’i ise ihtiyaç duyduğu halde akrabasına başvurmadığını ifade etti.

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Akraba bağlarımız güven veriyor

Türk kültüründe önemli bir yeri olan akraba ilişkileri ve onlara duyulan güven sayesinde hayatın kolaylaştığı bilinen bir gerçek. Üniversiteye başlayan gençler akrabaların evlerine emanet edilir, yurt dışı seyahatlerinde ilk olarak akrabanın kapısı çalınır, en zor ve acı günlerde akrabalar yanı başımızdadır. Araştırmada katılımcılarının yüzde 54,1’i zor duruma düşüldüğünde akrabaların desteğiyle bu zorluğun aşılabileceğini düşünüyor.

Metodoloji

Bu araştırma, 26-29 Eylül 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle toplam 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

FOTOĞRAF 11 Günümüzde yeni nesil kahve tüketiminin giderek yaygınlaşmasıyla Türk toplumunun kahve tercihi de merak konusu haline geldi. Areda Survey'in gerçekleştirdiği en sevilen kahve araştırmasına göre yüzde 77,0 ile Türk kahvesi diğer kahve türlerini gölgede bıraktı.

TÜRK HALKI KAHVE'Yİ ÖĞLEDEN SONRA TÜKETİYOR



Araştırma sonuçlarına göre Türk halkı kahveyi en çok yüzde 34,3 ile öğleden sonra tüketiyor. Kahve tüketiminde öne çıkan diğer zamanlar ise yüzde 27,6 ile akşam, yüzde 26,4 ile kahvaltı sonrası, yüzde 8,5'i gün boyu ve yüzde 3,1'i kahvaltı. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 58,9'u kahvesini kendisi yapmayı tercih ediyor. Yüzde 26,7'si hem kendim yaparım hem de satın alırım derken, yüzde 14,3'ü satın alırım diyor.

GÜNDE 1 FİNCAN ŞEKERLİ KAHVE KEYFİ



Günümüzde kontrollü olarak tüketilen kahvenin insan sağlığını olumlu yönde etkilediği artık biliniyor. Ancak kahve tüketimi insan sağlığına iyi gelen bir içecek olarak tercih edilmesinin ötesinde bir yerde. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 52,4'ü 'keyif aldığım için kahve tüketiyorum' diyor. Yüzde 33,1'i ise 'sağlığım için tüketiyorum' tercihini yapıyor. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 74,5'i kahve keyfini günde 1 FincanKupa ile sınırlandırıyor ve yüzde 50,4'ü kahvelerini şekerli olarak tüketmeyi sevdiğini belirtiyor. Yüzde 37,3'ü ise şekersiz kahve tüketiyor. Araştırmaya göre en çok tercih edilen kahveler sırayla şöyle: Türk kahvesi: Yüzde 77 Menengiç kahvesi: Yüzde 6,1 Hazır kahve: 4,6 Latte macchiato: Yüzde 4 Espresso: 3,4 En sevilen kahve hangisi: Areda Survey araştırdı Areda Survey'in bin 100 katılımcı ile gerçekleştirdiği “En Sevilen Kahve" araştırmasının sonuçlarına göre Türk Kahvesi yüzde 77,0 ile liderliği yeni nesil kahve çeşitlerine bırakmadı. BiP'te paylaş

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HAYAT Areda Survey araştırdı: İnsanları en çok sevdikleriyle birlikte olmak mutlu ediyor