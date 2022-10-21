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AREDA Türk halkına akraba ilişkilerini sordu: Çarpıcı sonuçlar çıktı

Areda Survey’in akrabalık ilişkilerine yönelik düzenlediği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 47’si akrabalık ilişkilerinin güçlü olduğunu söylüyor. Katılımcıların yüzde 58,4’ü ise akrabalarıyla aynı apartmanda ya da semtte oturmak istediğini belirtiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AREDA Türk halkına akraba ilişkilerini sordu: Çarpıcı sonuçlar çıktı
Arşiv

Modern dünyanın bir getirisi olan kent yaşamı aile yapısını yalnızlaşmaya itse de araştırmada Türk halkının akraba ilişkilerine önem verdiği sonucu yer aldı. Akraba ilişkilerinin nasıl tanımlandığına dair katılımcılara yöneltilen soruda katılımcıların yüzde 47’si akrabalık ilişkilerinin güçlü, yüzde 33,3’ü ilişkilerini orta düzeyde, yüzde 19,7’si ise ilişkilerinin zayıf olduğunu belirtti.

Türk halkı ihtiyacı olduğunda akrabasının kapısını çalıyor

Günümüzde yaşanabilecek finansal sorunlar bankalar üzerinden, güvenlik, sosyal yardım ve benzeri sorunlar ise kamu kurumlarına müracaat edilerek çözülme yoluna gidilebiliyor. Araştırma sonucuna göre Türk halkı, modern insanın yalnızlaşması sorunsalına karşı kendisini akraba ilişkileriyle korumaya devam ediyor. Araştırmada “İhtiyacınız olduğunda akrabalarınıza müracaat eder misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 41,4’ü bazı durumlarda, yüzde 22,1’i genelde müracaat ettiğini belirtti. Yüzde 36,5’i ise ihtiyaç duyduğu halde akrabasına başvurmadığını ifade etti.

Akraba bağlarımız güven veriyor

Türk kültüründe önemli bir yeri olan akraba ilişkileri ve onlara duyulan güven sayesinde hayatın kolaylaştığı bilinen bir gerçek. Üniversiteye başlayan gençler akrabaların evlerine emanet edilir, yurt dışı seyahatlerinde ilk olarak akrabanın kapısı çalınır, en zor ve acı günlerde akrabalar yanı başımızdadır. Araştırmada katılımcılarının yüzde 54,1’i zor duruma düşüldüğünde akrabaların desteğiyle bu zorluğun aşılabileceğini düşünüyor.

  • Metodoloji
  • Bu araştırma, 26-29 Eylül 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle toplam 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

En sevilen kahve hangisi: Areda Survey araştırdı
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Günümüzde yeni nesil kahve tüketiminin giderek yaygınlaşmasıyla Türk toplumunun kahve tercihi de merak konusu haline geldi. Areda Survey'in gerçekleştirdiği en sevilen kahve araştırmasına göre yüzde 77,0 ile Türk kahvesi diğer kahve türlerini gölgede bıraktı.
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TÜRK HALKI KAHVE'Yİ ÖĞLEDEN SONRA TÜKETİYOR

Araştırma sonuçlarına göre Türk halkı kahveyi en çok yüzde 34,3 ile öğleden sonra tüketiyor. Kahve tüketiminde öne çıkan diğer zamanlar ise yüzde 27,6 ile akşam, yüzde 26,4 ile kahvaltı sonrası, yüzde 8,5'i gün boyu ve yüzde 3,1'i kahvaltı.
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Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 58,9'u kahvesini kendisi yapmayı tercih ediyor. Yüzde 26,7'si hem kendim yaparım hem de satın alırım derken, yüzde 14,3'ü satın alırım diyor.
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GÜNDE 1 FİNCAN ŞEKERLİ KAHVE KEYFİ

Günümüzde kontrollü olarak tüketilen kahvenin insan sağlığını olumlu yönde etkilediği artık biliniyor. Ancak kahve tüketimi insan sağlığına iyi gelen bir içecek olarak tercih edilmesinin ötesinde bir yerde. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 52,4'ü 'keyif aldığım için kahve tüketiyorum' diyor. Yüzde 33,1'i ise 'sağlığım için tüketiyorum' tercihini yapıyor.
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Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 74,5'i kahve keyfini günde 1 FincanKupa ile sınırlandırıyor ve yüzde 50,4'ü kahvelerini şekerli olarak tüketmeyi sevdiğini belirtiyor. Yüzde 37,3'ü ise şekersiz kahve tüketiyor.
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Araştırmaya göre en çok tercih edilen kahveler sırayla şöyle:
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Türk kahvesi: Yüzde 77
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Menengiç kahvesi: Yüzde 6,1
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Hazır kahve: 4,6
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Latte macchiato: Yüzde 4
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Espresso: 3,4
En sevilen kahve hangisi: Areda Survey araştırdı
Areda Survey'in bin 100 katılımcı ile gerçekleştirdiği “En Sevilen Kahve" araştırmasının sonuçlarına göre Türk Kahvesi yüzde 77,0 ile liderliği yeni nesil kahve çeşitlerine bırakmadı.


Areda Survey araştırdı: İnsanları en çok sevdikleriyle birlikte olmak mutlu ediyor
HAYAT
Areda Survey araştırdı: İnsanları en çok sevdikleriyle birlikte olmak mutlu ediyor

Areda araştırdı: Türk halkı en çok hangi yalanı söylüyor?
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Araştırmada “En sık başvurduğunuz beyaz yalan hangisi?” sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu..
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ARAŞTIRMAYA GÖRE EN ÇOK SÖYLENEN YALANLAR

“Yüzde 21,1 ben asla yalan söylemem.
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“Yüzde 16,5 telefonum sessizdeydi.
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“Yüzde 12,7 kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum.
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“Yüzde 10,3 söyle kızmayacağım.
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“Yüzde 9,1 telefonu değiştirdim, numaran kayıtlı değil.
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“Yüzde 6,0 iyi derecede İngilizce biliyorum.


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“Yüzde 4,5 üzerimde nakit yok.
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“Yüzde 4,0 önemli olan ruh güzelliği.
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“Yüzde 2,6 önemli olan kazanmak değil yarışmaktı.
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“Yüzde 2,6 yok ya ben de yeni gelmiştim zaten.
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“Yüzde 10,6 diğer olarak belirlendi.”
Areda araştırdı: Türk halkı en çok hangi yalanı söylüyor?
Areda Survey'in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ''En sık söylenen yalanlar'' araştırması sonuçlarına göre Türk halkının en çok başvurduğu beyaz yalan belli oldu.


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