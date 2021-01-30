Hayat Arka Sokakların Rıza Babası karakolluk oldu
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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası karakolluk oldu

2006 yılından beri severek izlenen fenomen dizi Arka Sokaklar'da Emniyet Amiri Rıza Soylu karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, karakolluk oldu.

Haber Merkezi Diğer
Zafer Ergin
Zafer Ergin

Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Zafer Ergin, geçtiğimiz gün Etiler'de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelendi.78 yaşındaki oyuncu, söz konusu şahsı yanına alarak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.

  • Bir saatlik soruşturma sonrası usta sanatçı, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" şeklinde konuştu.

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı sunucu oluyor
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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı sunucu oluyor

"15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15'e başladık"

NTV'nin haberine göre; Dizi nedeniyle yaşadıkları bazı hoş anıları anlatan Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı, “Emniyetten bazı dostlarım, ‘Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar; 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar'. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz” demişti. Geçtiğimiz aylarda başrolünde yer aldığı 'Arka Sokaklar' dizisinden bahseden oyuncu, "15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15'e başladık" ifadelerini kullanmıştı.

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