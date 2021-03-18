​Asım’ın nesli Çanakkale’de destan yazdı

Bugün Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü. Savaşmak için Çanakkale’ye giden bir milletin birlik ve beraberlik içinde yazdığı zaferin hikayesi nesiller boyu dilden dile aktarıldı. Bugün ise Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da üç farklı noktada sergi açılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde Çanakkale destanını ve bu destanı yazan kahramanlarımızı anmak ve tarihi bilinci yeni nesillere aktarmak maksadıyla “360 Kültür Sanat” kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi düzenliyor. Başkanlık tarafından yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulan gösterimde, Çanakkale Deniz Savaşı’nda ecdadımızın iman ve bağımsızlık uğrunda yedi düvelle mücadele edip 18 Mart 1915’te galibiyetle taçlandırdığı Çanakkale Zaferi, dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılıyor.

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ÜÇ BOYUTLU ANLATILACAK

Zafer üç boyutlu hologram filmlerle anlatılıyor. Çanakkale Savaşları sırasında cephede çekilen fotoğraflar, hikayeleri ve kahramanları video mapping tekniği ile sunuluyor. Marmaray Yenikapı İstasyonu’ndaki 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi’nin resmi açılışı bu sabah yapıldı. Dijital sergi 31 Mart 2021 tarihine kadar 11:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı sergide, girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi Pazar günleri kapalı olacak.

İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKAN BELGELER

Öte yandan Çanakkale Savaşı’nın Kızılay arşivlerinde yer alan tarihi fotoğraf ve belgeleri, Galatasaray Lisesi önünde ve Edirnekapı Şehitliği’nde açılacak sergilerle gün yüzüne çıkıyor. Hilal-i Ahmer, kurulduğu 1868 yılından bugüne kadar Türk milletinin merhamet çınarı olarak büyüdü ve gölgesi nice mazlumların hikâyelerine tanıklık etti. 106 yıl önce, tarihin en donanımlı ve çok uluslu ordularına karşı, sınırlı ancak organize imkânlarla kazanılan Çanakkale Savaşı’nda Hilal-i Ahmer, cephe alanlarında ve cephe gerisinde her daim Türk milleti ile bu kutlu mücadelenin önemli bir parçası oldu. Ekip yurdun her yerinde özveri ile çalıştı, pek çok önemli faaliyetin başlamasına öncülük etti. Hilal-i Ahmer’in, Çanakkale Savaşı esnasında gösterdiği büyük gayret, Türk Kızılay’ın bugün gerçekleştirdiği çalışmalarında da yol haritasını oluşturuyor.

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ÖNEMLİ BİR KOLEKSİYON

Çanakkale Savaşı ile ilgili Türkiye arşivlerinde bulunan belgelerin büyük bir çoğunluğu Türk Kızılay arşivinde yer alıyor. Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü dolayısıyla bu tarihi fotoğraf ve belgeler iki ayrı sergi ile gün yüzüne çıkacak. “İstanbul’daki Çanakkale” üst başlığı taşıyan sergiler Türk Kızılay ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile 1915’de Hilal-i Ahmer Hastanesi’ne dönüştürülen Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilecek ve 25 Mart’a kadar açık kalacak. Diğer sergi T.C İstanbul Valiliği ile Edirnekapı Şehitliği’nde açıldı ve 2 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergilerde, Hilal-i Ahmer’in çalışmaları daha çok İstanbul özelinde yürütülen organizasyonlardan fotoğraf ve belgelerle ele alınıyor.

106 YILLIK TARİHİ ANLATILACAK