Hayat Aşk engel tanımadı Engelli adam, ailesinin evlenmesine izin vermediği kendisi gibi yürüme engelli olan sevdiğini kaçırdı
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Aşk engel tanımadı: Engelli adam, ailesinin evlenmesine izin vermediği kendisi gibi yürüme engelli olan sevdiğini kaçırdı

Giresun’da yaşayan yürüme engelli 39 yaşındaki Yunus Güney, yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisi gibi yürüme engelli Hacer Topbaş’ı (38) ailesi vermeyince Isparta’ya giderek kaçırdı.

Haber Merkezi IHA
Ailelerinin engellemelerine rağmen evlilik kararlarından vazgeçmeyen Yusuf Güney ve Hacer Topbaş çifti, kıyılan nikahın ardından dünya evine girdi.
Ailelerinin engellemelerine rağmen evlilik kararlarından vazgeçmeyen Yusuf Güney ve Hacer Topbaş çifti, kıyılan nikahın ardından dünya evine girdi.

Giresun’da yaşayan Yunus Güney, bir yıl önce sosyal medyada gördüğü Hacer Topbaş’la tanıştı. İkili arasındaki diyalog aşka dönüşünce, evlenmek istedi.

Ancak bu kararlarına Hacer Topbaş’ın ailesi engel oldu. Sevdiği kızı ailesinden bir kez isteyen Güney, ailenin ikna olmaması üzerine çareyi kaçmakta buldu.

Isparta’ya giderek kızı Giresun’a getiren Güney, önce Doğankent Belediyesi’nde nikahını kıydı ardından ise düğünle dünya evine girdi.
Ailesi engel olunca kaçırdım şimdi çok mutluyuz

Hem fiziki hem de ailelere rağmen, aşklarına engel tanımadıklarını ifade eden Yunus Güney, “ Yaklaşık 8 ay önce sosyal medyadan gördüm ve kendisine istek yolladım. Bunun üzerine yaklaşık 7-8 ay boyunca görüştük. Evlenmek isteğimi kabul edince ailesinden istedik. Ancak ailesi karşı çıkınca bende Isparta’ya giderek kaçırıp geldim. Şimdi çok mutluyuz” dedi.

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Kendisi gibi engelli olan sevdiğini ailesi vermeyince kaçırdı.

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