Ata Demirer'den kötü haber: Hastaneye kaldırıldı

Ünlü komedyen Ata Demirer kendi evinde kaza geçirdi. Ayak bileğinden rahatsızlanan Demirer hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonrası Demirer, ayak bileğinden operasyon geçirdi.
Ünlü komedyen hastaneden fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
FİLM ERTELENDİ
“Sevgili dostlar , talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim. Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız “Bursa Bülbülü“ filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere..”