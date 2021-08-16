Hayat Ata Demirerden kötü haber Hastaneye kaldırıldı
AKTÜEL

Ata Demirer'den kötü haber: Hastaneye kaldırıldı

Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından kaza geçirdiğini duyurdu. Demirer, “Ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ata Demirerden kötü haber: Hastaneye kaldırıldı
Ata Demirer

Ünlü komedyen Ata Demirer kendi evinde kaza geçirdi. Ayak bileğinden rahatsızlanan Demirer hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonrası Demirer, ayak bileğinden operasyon geçirdi.

Ünlü komedyen hastaneden fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

FİLM ERTELENDİ

“Sevgili dostlar , talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim. Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız “Bursa Bülbülü“ filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere..”

Ata Demirer Şahan Gökbakar'ı hedef aldı: Burun karıştırma şakalarından uzak duruyorum
HAYAT
Ata Demirer Şahan Gökbakar'ı hedef aldı: Burun karıştırma şakalarından uzak duruyorum

Yeni filmini izlemeye kadın kılığında gitti
HAYAT
Yeni filmini izlemeye kadın kılığında gitti
Abone Ol Google News
Çöküşün fotoğrafı

Çöküşün fotoğrafı

​Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi.
Talibandan ilk mesaj

Taliban'dan ilk mesaj

'​Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz.'
Yüzüstü bıraktı

Yüzüstü bıraktı

​ABD, Afganistan'da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti.
'Vatanımıza <br>geldik rahatız'

'Vatanımıza
geldik rahatız'

​Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.
Sınır hattında 7/24 takip

Sınır hattında 7/24 takip

​Hem elektronik hem fiziki koruma.
DNA'dan kimlik tespiti

DNA'dan kimlik tespiti

​10 savcı görevlendirildi.

Terörle mücadele kadar önemli

Terörle mücadele kadar önemli

​Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak.

İstanbul'da <br>4,3 ton ele geçirildi

İstanbul'da
4,3 ton ele geçirildi

​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın.
Yeşile ve çevreye <br>saygılı bir ekonomi

Yeşile ve çevreye
saygılı bir ekonomi

'Ülkemizi kalkındırmayı çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerek.'
Beni kurtaran<br> 2 kişi sele kapıldı

Beni kurtaran
2 kişi sele kapıldı

​Bozkurt'u harap eden selde hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor.
Aşılamada sıra<br> 15 yaş üstünde

Aşılamada sıra
15 yaş üstünde

Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi.
Sahte psikolog <br>hasta ediyor

Sahte psikolog
hasta ediyor

​Diplomasını sorgulayın üzülmeyin.
Pençe'de şehit acısı

Pençe'de şehit acısı

Üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik'le çatıştı.
Olaylı maçta Galatasaray kazandı

Olaylı maçta Galatasaray kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor'dan farklı başlangıç

Trabzonspor'dan farklı başlangıç

​Bordo mavililer yeni sezondaki ilk lig maçını farklı kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.