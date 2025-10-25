Atakan Çelik, BİK Ankara Bölge Müdürü oldu

Yeni Şafak
09:4425/10/2025, Cumartesi
Atakan Çelik (solda)
Atakan Çelik (solda)

Gazeteci Atakan Çelik, Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğüne atandı. Abdulkadir Çay'ın Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Anadolu Ajansı'nda uzun yıllar muhabirlik ve yöneticilik yapan deneyimli gazeteci Atakan Çelik, Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürlüğüne getirildi.

Başkent medyasının yakından tanıdığı bir isim olan Çelik, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nüm darbe girişimini TBMM’den ilk haberi geçen gazeteci olarak tanındı. Anadolu Ajansı'nda muhabirlik, editörlük ve yöneticilik görevlerinde bulunan Çelik, TBMM başta olmak üzere siyaset ve diplomasi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.


1977 doğumlu olan Atakan Çelik, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İletişim Bilimleri alanında yüksek lisansını tamamladı. Çelik, 2001–2025 yılları arasında Anadolu Ajansı'nda görev yaptı. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Çelik, evli ve iki çocuk babası.





