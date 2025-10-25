Atakan Çelik, BİK Ankara Bölge Müdürü oldu

Başkent medyasının yakından tanıdığı bir isim olan Çelik, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nüm darbe girişimini TBMM’den ilk haberi geçen gazeteci olarak tanındı. Anadolu Ajansı'nda muhabirlik, editörlük ve yöneticilik görevlerinde bulunan Çelik, TBMM başta olmak üzere siyaset ve diplomasi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.