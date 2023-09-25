Atay jüri, gerisini siz hesap edin

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Büyük Ödül Töreni, son yılların siyaset soslu festivallerini aratmadı. Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışma jürisinde oyunculuğundan çok örgütçü yaklaşımıyla siyaset yapan Barış Atay’ın bulunması, seçilen filmlerin tarafsızlığını sorgulamaya yetti. 54 yıllık gelenekselleşmiş bir festivalin düştüğü bu durum, genç sinemacıların filmlerini gösterdiği tek yer olan festivallerin geldiği son noktayı da ortaya koydu.

BU TEHDİTLERİ BİZ DE UNUTMADIK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Koza’da çeşitli kategorilerde yarışmalar düzenlendi. Ve her bir kategorinin jüri üyeleri farklıydı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, SİYAD En İyi Film Ödülü, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nda ödül alacak filmleri belirleyecek jüriler farklı isimlerden oluştu. Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın jürisinde, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici skandal paylaşımlara imza atan, HDP listelerinden milletvekili seçilen TİP’li Barış Atay vardı. Hâlâ sosyal medyasında sabitlediği şu tweet, Atay’ın ne kadar tarafsız olduğunu ortaya koymaya yetiyor. Atay ‘tweet’inde, “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız!” diyerek savurduğu tehditler yüzünden halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan işlem yapılmıştı.

“KANUN HÜKMÜ”NE DAYANIŞMA

PKK’ya terör örgütü diyemeyen Atay, PKK saldırısında şehit olan polisler için “İnfaz edildi” ifadesini kullanmış, itirazlar üzerine de ‘’Cihatta mısınız’’ diye cevap vermişti. Nitekim ödül törenindeki konuşmasında, Altın Portakal’da finale kalan FETÖ’cüleri ve PKK’lıları aklamak için hazırlanan “Kanun Hükmü” adlı belgeselin yarışma seçkisinden çıkartılmasına da tepki gösteren Atay, “Bugün dayanışma mesajımı Nejla Demirci ve ‘Kanun Hükmü’ film ekibiyle, sansüre karşı direnen bütün emekçi arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum” diye konuştu. Altın Koza’nın tarafsızlığına gölge düşüren bu ismin jüriye hangi gerekçeyle alındığı ise merak konusu.

GEZİ’YE DE SELAM VAR

Festivalde prömiyeri yapılan Suyun Ötesi filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Elit İşcan da konuşmasında Gezi Davası’nda tutuklu yargılanan yapımcı Çiğdem Mater ve tüm Gezi tutsaklarına selam gönderdi. Bunlar son yıllarda festivallerde alışkın olduğumuz görüntüler. Film festivallerini mesaj verme yeri olarak gören sinemacılar sayesinde, festivaller de amacından saptı. Ülkemizin en büyük festivalleri ya LGBT ya terör ya da muhalefet uğruna siyasete bulanıyor. Genç yönetmenler de bu isimlerin insafında filmlerinin görülmesini, değerlendirilmesini bekliyor.

Türkan Şoray ve Kadir İnanır

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Altın Koza’da Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla “Sinemamızın Yüzü” ödülleri Türkan Şoray ve Kadir İnanır’a verildi. 11 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “En İyi Film” ödülüne, yönetmenliğini Umut Subaşı’nın yaptığı “Sanki Her Şey Biraz Felaket” layık görüldü. Subaşı aynı zamanda “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo” ödüllerini alırken, filmi ayrıca “SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film” ödülüne değer görüldü. Gecede “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü Ahmet Ağgün, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü Selen Kurtaran aldı.







