Athena Gökhan ormanları PKK’nın yaktığına inanmıyor

Özellikle son haftalarda yaşanan ve ardı arkası kesilmeyen orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendiğini açıkladı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ise sosyal medya hesabından buna inanmadığı imasında bulundu.

"Kimin ne yaptığının belli olmadığı bir dönem" diyen Özoğuz, "Twitlerimde terör unsurlarının isimlerini yazmaktan imtina ile uzak duruyorum" açıklamasını da yaptı.

💥Biz o sahte isimlerle kendini gizleyen troll hesaplardan Algı yapmak için yazdığınız gibi zaman zaman lanetleyip zaman zaman sessiz kalmıyoruz Ormanları yakanlara.💥Kim yakarsa onu lanetleriz herzaman! Kimin kimin yanında oldupu,kimin ne yaptığı belli olmadığı bir dönem.Zor! https://t.co/Ge2ErrefjB

— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) August 27, 2019

Takipçileri ise Özoğuz'a ağır eleştiriler yöneltti. O eleştirilerden bazıları ise şöyle:

HAYAT Bu memleket şehit evi sus Gökhan!