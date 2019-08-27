Hayat Athena Gökhan ormanları PKKnın yaktığına inanmıyor
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Athena Gökhan ormanları PKK’nın yaktığına inanmıyor

Son zamanlarda art arda meydana gelen orman yangınlarında binlerce hektar ormanlık alan kül olurken, yangınları terör örgütü PKK üstlendi. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, PKK'ya lanet okuyamadığı gibi buna inanmadığı imasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökhan Özoğuz
Gökhan Özoğuz

Özellikle son haftalarda yaşanan ve ardı arkası kesilmeyen orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendiğini açıkladı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ise sosyal medya hesabından buna inanmadığı imasında bulundu.

"Kimin ne yaptığının belli olmadığı bir dönem" diyen Özoğuz, "Twitlerimde terör unsurlarının isimlerini yazmaktan imtina ile uzak duruyorum" açıklamasını da yaptı.

Takipçileri ise Özoğuz'a ağır eleştiriler yöneltti. O eleştirilerden bazıları ise şöyle:

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