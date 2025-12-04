Avrupa'da Müslüman çocuklara 'Sen yapamazsın' baskısı

Nişancı, "Bu baskının sonucunda, öğrencilere 'Sen üst liselerde -bizdeki fen liselerine tekabül eden liselerde- başarılı olamazsın, daha garanti yoldan git' denilerek yönlendiriliyor. Bu yüzde 20, yüzde 30'a kadar çıkıyor" bilgisini paylaştı. Zorunlu eğitim dönemindeki öğrencilerin yüzde 40’ının, okul ve üniversite çağındaki gençlerin ise yaklaşık yüzde 30’unun ayrımcılığa maruz kaldığını ifade eden Nişancı, özellikle Müslüman ve kadın öğrencilerin daha fazla mağduriyet yaşadığına dikkat çekti. Nişancı, başörtülü annelerin okul gezilerine katılımında ve spor müsabakalarında dini semboller veya kıyafetler nedeniyle baskıya uğradığını söyledi. "Eğitim alanında, 2022 yılında 150 vaka doğrudan ayrımcı, ırkçı, vaka olarak kaydedilmiş. Ayrımcılığı en çok uygulayanlar eğitimde özellikle yüzde 52 olarak öğretmenler, yüzde 12 de yöneticiler ve müdürler" bilgisini veren Nişancı Ramazan ayında öğle arasında yemek yemenin zorunlu tutulduğunu da söyledi.