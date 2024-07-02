‘Avrupa’da Türkçe Çalıştayı’ yapıldı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), geçtiğimiz günlerde “Avrupa’da Türkçe Çalıştayı” düzenledi. Dünyanın dört bir tarafındaki Türkçe sevdalılarının katıldığı çalıştayda, gelecek projeler için verimli bir fikir alışverişi gerçekleşti. Katılımcıların birbiriyle irtibatlanmasını ve proje tasarılarını gündeme getiren “Avrupa’da Türkçe Çalıştayı”, dünyada Türkçe’nin seyrini masaya yatırdı. Çalıştay açılışında konuşan Genel Başkan Ekrem Erdem, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin Türkçeyi korumak ve gelecek nesillere doğru aktarmak amacına hizmet ettiğini kaydetti. Erdem, çalıştayın Avrupa’da Türkçe eğitim ve öğretimde karşılaşılan sorunların ve Türkçe yayınların ne durumda olduğu üzerine uzun soluklu yürütülecek çalışmaların ilk adımı olduğunu belirtti.