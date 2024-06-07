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Ayasofya Camii'nde hafızların icazet heyecanı: Marmara İHL öğrencisinin dört dilde okuduğu Gazze hutbesi takdirle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 84 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'nde, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'ndan mezun olan hafızlar için düzenlenen icazet törenine katıldı. Tören öncesi Gazze konulu cuma hutbesini ortaokul öğrencisi 4 dilde okudu.

Zeynep Karçığa
17:04 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 17:58 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hafızlara çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hafızlara çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lise ve Ortaokulu’ndan mezun olan hafızlar için Ayasofya-i Kebir Camii’nde icazet merasimi gerçekleştirildi.



Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesini tamamlayan başarılı 184 öğrencinin icazet törenine katılan aileler töreni heyecan içinde izledi.



4 dilde Gazze hutbesi


Tören öncesi cuma hutbesini ortaokul öğrencisi 4 dilde okudu. Türkçe, Arapça, Japonca ve İngilizce okunan hutbenin konusu; 9 aydır saldırı altında olan Gazze idi. Okunan hutbe cemaat tarafından takdirle karşılandı.


Çok sayıda misafir katıldı


Programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ milletvekili ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.


#İcazet
#Ayasofya-i Kebir Camii
#Recep Tayyip Erdoğan
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