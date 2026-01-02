Aydın’da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3’ü kadın, toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen materyaller incelemeye alındı.