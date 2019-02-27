​Aytaç Arman'a veda

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 70 yaşındaki usta oyuncu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenleniyor. Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu 70 yaşındaki Aytaç Arman, dün tedavi gördüğü İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde vefat etti. Arman için bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenleniyor Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi isimler katıldı.

FOTOĞRAF 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aytaç Arman için tören düzenlendi Bir süredir kanserle mücadele eden sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman (70) dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Halil Ergün, Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül gibi isimler katıldı.

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