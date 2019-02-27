Aytaç Arman'ın vefatı Yeşilçam sanatçılarını üzdü

Başarılı oyuncu Türkan Şoray, vefat eden Aytaç Arman ile "Vukuat Var" ve "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı iki filmde rol aldığını belirterek, "Biri çok gençlik dönemimizde biri de olgunluk dönemimizdeydi. Aytaç Arman hem gerçekten işine karşı çok saygılı, disiplinli hem de insanlara karşı çok saygılı ve sevgi doluydu. Çok değerli bir aktördü, işini çok severdi. Çok ama çok üzgünüm, hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Cüneyt Arkın: Harika bir beyefendiydi

Sanatçı Cüneyt Arkın ise üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti:

"Çok üzüldüm, inanamadım. O kadar güzel bir hatıra bırakmış demek ki, içim yandı duyduğumda. Çok zarifti. Çok sade ve inceydi. Benim oğlumu oynardı. Harika bir beyefendiydi. O kadar güzel ve samimi bakardı ki adeta içim güzelleşirdi. Başımız sağ olsun."

Hale Soygazi: Çok sevdiğim bir arkadaşımdı

Ünlü oyuncu Hale Soygazi Türk sinemasının büyük bir değerini kaybettiğini ifade ederek, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Filiz Akın: Film şeridi gibi geçiyor gözümüzün önünden hayat

Sanatçı Filiz Akın da duygularını şu sözlerle aktardı:

"Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum. Daha doğrusu inanmak istemiyorum. Ödül törenlerinde karşılaşırdık. Hala yakışıklı, hala o kadar gençti ki. Bir varmış, bir yokmuş misali işte. Film şeridi gibi geçiyor gözümüzün önünden hayat."

Perihan Savaş: Kalbimde sakladım seni

Oyuncu Perihan Savaş da çok üzgün olduğuna işaret ederek, "Ah be arkadaşım, ah canım sen de mi? Kalbimde sakladım seni de. Yolun ışık, melekler yoldaşın, mekanın cennet olsun" dedi.

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Selda Akor: Bu yaprak dökümünün sonu yok

Oyuncu Selda Alkor ise şu ifadeleri kullandı:

"Sen de mi sevgili Aytaç? Güle güle arkadaşım. Bu yaprak dökümünün sonu yok maalesef. Nurlar içinde git. Ailene, seni sevenlere, tüm geride kalanlara, sabırlar diliyorum. Türk sineması çok değerli bir aktörünü, çok önemli değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun."

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