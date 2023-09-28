Azerbaycan Milletvekili Paşayeva, HDP'ye yapılan terör operasyonuna ilişkin, Batı ülkelerinin tavrını eleştirdi. Paşayeva, "Dünyanın her yerinde de terör örgütüne destek verenler cezalandırılır. Demokrasinin beşiği dediğimiz tüm ülkelerde de terör örgütüne kim destek verirse hepsi cezalandırılır. Türkiye'nin de hakkı da var" diye konuştu.