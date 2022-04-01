Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Azerbaycandan Ramazan kararı İki devlet tek imsakiye
AKTÜEL

Azerbaycan'dan Ramazan kararı: İki devlet tek imsakiye

Azerbaycan Ramazan takvimini bu yıl İran yerine Türkiye’ye göre belirledi.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Azerbaycandan Ramazan kararı: İki devlet tek imsakiye
Azerbaycan imsakiyesini Türkiye'ye göre belirledi.

Azerbaycan bu yıl Ramazan takvimini İran yerine Türkiye’ye göre belirledi. Kafkas Müslümanları İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’ne bağlı Şamahı Astrofizik Rasathanesi’nin yaptığı hesaplamalar doğrultusunda miladi takvime göre Ramazan’ın ilk günü 2 Nisan yani yarın olarak belirlendi. Rasathane’nin açıklamasının ardından Azerbaycan Şeyhülislam’ı Allahşükür Hummat oğlu Paşazade de bir fetva yayınlayarak bu tarihi duyurdu.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Azerbaycanlı tarihçi Doç. Dr. Ramin Sadık, “Halkın bir kısmının gayri resmi olarak Türkiye ile aynı zamanda oruç tuttuğunu biliyorduk. Ramazan Bayramı’nda da Türkiye’deki takvime göre bayram namazı kılınıyordu. Hatta bazen, iki gün arka arkaya bayram namazı kılındığı olmuştu. Resmi olarak ben ilk kez böyle bir duruma tanıklık ediyorum, oldukça önemli bir gelişme.” dedi. Öte yandan İran’da henüz oruç takvimi belirlenmedi. Ülkenin 3 Nisan’ı Ramazanın ilk günü kabul edeceği, kesin karar için bu akşam hilali arayacakları belirtiliyor.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Diyanet takvimi
ÖZGÜN
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Diyanet takvimi
Rekorları alt üst ediyor

Rekorları alt üst ediyor

​Yasemin Adar Yiğit, beşinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Burak Yılmaz kıta değiştirebilir

Burak Yılmaz kıta değiştirebilir

​Golcü futbolcu transferiyle ilgili herkesi şaşırtacak.
İşgalde 37nci gün: Gözler Putin ve Zelenskiynin olası görüşmesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

​Seçim Kanunu TBMM'de kabul edildi.
Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

​Valilikten dikkat çeken uyarı.

Bakan Çavuşoğlu: ​Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları görüşecek.

Firari CEO Faruk Fatih Özer​ için istenen ceza belli oldu.
Rusya'dan AB'ye yaptırım kararı

Rusya'dan AB'ye yaptırım kararı

'Brüksel, yürürlükteki uluslararası hukuk normlarını göz ardı etti.'

​Milyonlarca kişi değerlendirdi: Dünyanın en iyisi oldu.

​Putin kararnameyi imzaladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.