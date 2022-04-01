Azerbaycan'dan Ramazan kararı: İki devlet tek imsakiye

Azerbaycan bu yıl Ramazan takvimini İran yerine Türkiye’ye göre belirledi. Kafkas Müslümanları İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’ne bağlı Şamahı Astrofizik Rasathanesi’nin yaptığı hesaplamalar doğrultusunda miladi takvime göre Ramazan’ın ilk günü 2 Nisan yani yarın olarak belirlendi. Rasathane’nin açıklamasının ardından Azerbaycan Şeyhülislam’ı Allahşükür Hummat oğlu Paşazade de bir fetva yayınlayarak bu tarihi duyurdu.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Azerbaycanlı tarihçi Doç. Dr. Ramin Sadık, “Halkın bir kısmının gayri resmi olarak Türkiye ile aynı zamanda oruç tuttuğunu biliyorduk. Ramazan Bayramı’nda da Türkiye’deki takvime göre bayram namazı kılınıyordu. Hatta bazen, iki gün arka arkaya bayram namazı kılındığı olmuştu. Resmi olarak ben ilk kez böyle bir duruma tanıklık ediyorum, oldukça önemli bir gelişme.” dedi. Öte yandan İran’da henüz oruç takvimi belirlenmedi. Ülkenin 3 Nisan’ı Ramazanın ilk günü kabul edeceği, kesin karar için bu akşam hilali arayacakları belirtiliyor.

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