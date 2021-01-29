Hayat Baba ve kızı bir gün arayla vefat etti
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Baba ve kızı bir gün arayla vefat etti​

Baba ve kızı bir gün arayla vefat etti

Kanser tedavisi gören 2 çocuk babası ile aynı hastalığın pençesindeki kızı birer gün arayla hayata veda etti.

Haber Merkezi DHA
Rıza Karıncalı ve kızı Nursel Karıncalı vefat etti.
Rıza Karıncalı ve kızı Nursel Karıncalı vefat etti.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Rıza Karıncalı (62), geçen çarşamba günü evinde fenalaştı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Rıza Karıncalı, yaşamını yitirdi. Karıncalı'nın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

KIZI DA DÜN ÖLDÜ

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı (31) da dün yaşamını yitirdi. Nursel Karıncalı'nın cenazesi, babasının defnedildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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