Baba ve kızı bir gün arayla vefat etti​

Ekonomi

Turizmde koronavirüs darbesi: Yüzde 65 azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı verilerine göre Türkiye'nin turizm geliri, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 65,1 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin dolara geriledi. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, bu dönemde yüzde 69,5 gerileyerek 15 milyon 826 bin 266 kişiye düştü.